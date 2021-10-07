HABAŞ, Honda Türkiye Fabrikasında Hibrit Otomobil Üretecek!

Türkiye’nin önde gelen çelik ve endüstriyel gaz üreticilerinden HABAŞ, Türkiye’deki eski Honda fabrikasında yerli bir hibrit otomobil üretmeyi planlıyor.

Türk iş dünyası Dünya gazetesine konuşan şirket yetkilileri; hibrit otomobilin seri üretimine başlamak için 30’dan fazla mühendislik firmasıyla temas halinde olduklarını söyledi.

Rapor, Honda’nın küresel yeniden yapılanma planının bir parçası olarak; 2019’da açıklanan Türkiye’deki üretimini durdurmasından bir gün sonra geldi.

Japon otomobil üreticisi, Mart ayında Türkiye’nin kuzeybatısındaki Kocaeli ilinde bulunan fabrikasının HABAŞ’a devredileceğini açıklamıştı.

Raporda, İngiltere’nin Swindon kentinde kapatılan bir başka Honda fabrikasından ekipmanların da satın alındığı; ve Türkiye’ye getirildiği de söylentiler arasında.

HABAŞ’ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran’ın da hibrit aracın üretimi için eski Honda çalışanlarıyla görüştüğü de söylentiler arasında yer alıyor. Detayları siz okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.