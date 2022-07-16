Happymod Nedir? Happymod APK İndir!

Teknolojini gelişmesi ile artık herkesin cep telefonu bulunmakta, iletişimin bel kemiği olan cep telefonları iletişimin yanında bizlere oyun oynamamıza da olanak sağlar. Yeni çıkan cep telefonları sayesinde neredeyse bilgisayar oyunlarına yakın birçok oyun mevcut. Bunların yanında online oyunları da unutmamak gerekir.

Fakat bu oyunların çoğu zaman isteyen oyunlar oluyor lakin Happymod zaman harcatmadan oyunlarınızı keyifli hale getirebilir. Bugün ki yazımızda sizlere happymod nedir yazımızda bahsedeceğiz.

Happymod nedir sorusuna gelecek olursak; Happymod, sadece android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda ve cihazlara indirilebilen bir mod indirme uygulaması diyebiliriz. Happymod, APK olarak indirebilirsiniz ve birçok oyun modu seçeneği bulunmaktadır.

Sadece Android telefonlara yüklenebilen bu uygulama aslında bir hile uygulaması diyebiliriz. Birçok mod seçeneği bulunsa da kullanıcılar genelde bu uygulamayı oyunlarda ki hileler için indirmekte. Üstelik Happymod uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Happymod APK İndirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak android cihazınızda ayarlar uygulamanızı açın.

Güvenlik kısmına giriş yapıp bilinmeyen kaynaklara izin ver seçeneğini etkinleştirin.

Şimdide HappyMod APK dosyasını cihazınıza indirin.

Karşınıza bir güvenlik uyarısı çıkacaktır ”Tamam” seçeneğine tıklayın

Cihazınızda İndirilenler klasörünü açın ve APK dosyasına iki kez tıklayın.

Daha sonra kurulum başlayacak ve tamamlandığında ana menünüzde HappyMod simgesini göreceksiniz.

Daha sonra uygulamaya giriş yaptıktan sonra istediğiniz oyunun modunu indirebilirsiniz fakat şunu belirtelim ki oyunlardan ban yeme olasılığınız çok yüksektir.

Happymod uygulamasında en çok indirilen oyunlar şu şekildedir;

GTA

Clash of Clans

Spotify

Netflix

Asphalt

Minecraft

Brawl Stars

PUBG

Clash Royale

WCC 2

FIFA Mobile

Guns of Boom

Nova Legacy

Mobile Legends

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