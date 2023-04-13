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Harry Potter Dizi Olarak Ekranlara Geliyor!

Günümüzün en sevilen film serilerinden olan Harry Potter, HBO çatısı altında dizi olarak ekranlara gelecek.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en sevilen film serilerinden olan Harry Potter, HBO çatısı altında dizi olarak ekranlara gelecek.

Dün yapılan etkinlik kapsamında Warner Bros. ile beraber Discovery ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklama artık HBO Max’ın sadece Max adıyla anılmasını yanı sıra Harry Potter dizisi içinde olumlu açıklamalar yer aldı.

Harry Potter dizinin her sezonu için serinin bir kitabı ele alınacak. Bu dizi sayesinde Harry Potter karakterinin hayatını ve kişiliğini daha yakından inceleyebileceğiz. Warner Bros. tarafı “on yıllık dizi” olarak tanımlıyor. Dizi için oyuncu kadrosunda filmde yer almış kimse yer almıyor.

Dizinin yapım kısmında serinin yazarı olan JK Rowling ile beraber Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts yer alıyor. Dizi için şu anda senaryo oluşturulma aşamasında olduğu için dizinin ne zaman ekranlara geleceğine dair net bir tarih bulunmuyor. Her ne kadar Warner Bros. 10 yıllık bir dizi belirtse de, senaryo ile beraber sezon sayısı da netlik kazanacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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