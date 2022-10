HBO Max Niyahet Türkiye’de Yayına Giriyor!

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarının başında gelen HBO Max, bugün itibariyle RTÜK tarafından onay aldı ve yayın hayatına kısa zamanda başlayacağını duyurdu.

Pandemi sonrası hem ülkemizde hem de dünya çapında dizi ve film izleme platformlarının kullanıcı sayısında muhteşem bir atış yaşandı. Özellikle Netflix dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Netflix ile beraber Amazon Prime Video, Disney Plus ve HBO Max tarafları da büyük bir kitleye ulaştı.

İlk olarak ülkemize Netflix büyük bir hayran kitlesi elde ederken, geçtiğimiz yaz Türkiye’de yayın hayatına geçen Disney Plus’da ülkemizde büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Amazon Prime ise elit içerikleri ile beraber dünyada en çok izlenen platformların başında geliyor. Netflix ve Disney Plus tarafı ülkemize özel içerikler üretmeye devam ediyor. HBO Max tarafından da bu yönde çalışmaların yapılabileceği söylentileri konuşulmaya başlandı.

Bugün sabah saatlerinde paylaşılan haberlere göre HBO Max, RTÜK tarafından ülkemizde yayın yapabilmek için 10 yıllık bir lisans kaydı gerçekleştirdi. Böylece kısa zamanda ülkemizde yayına gireceğinin haberini vermiş oldu.

WarnerMedia tarafından yönetilen HBO Max, hepimizin hafızalarında yer eden Game of Thrones ile beraber büyük bir çıkış yaptı. HBO Max içerisinde binlerce kaliteli içerik bizlerle buluşacak. Bununla beraber efsane dizi Game of Thrones’in devamı olan House of Dragon’da HBO Max tarafından yayınlayacak. Böylece ülkemizdeki sevenler bu diziye orijinal bir şekilde erişme fırsatı yakalayacak.

RTÜK tarafından lisansın alınmasıyla HBO Max tüm resmi evrakları elde etmiş oldu. Yeni yıl ile beraber büyük bir reklam kampanyası içerisine girmeyi hedefleyen HBO Max’ın ne zaman yayın hayatına gireceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

