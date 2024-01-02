2023 yılında CS2’nin Valve tarafından yayımlanması ile birlikte, bilindiği üzere Counter Strike Global Offensive de oyunculara veda etmişti. İlk zamanlar CS2’deki problemler oyuncuların bir hayli canını sıksa da, zamanla Valve bu problemleri giderdi. Espor tarafında da pek çok eleştiri bulunan Counter Strike 2, zamanla stabil hale geldi ve oyuncular tarafından da daha fazla tutuldu. CS2 espor takımlar sıralamasını düzenli olarak güncelleyen HLTV 2024 sıralamasını paylaştı. Temsilcimiz Eternal Fire ilk 10’da kendisine yer bulamadı; detaylara göz atalım…
HLTV 2024 Sıralaması Güncellendi, Eternal Fire Kaçıncı?
HLTV 2024 sıralamasında ilk basamakta Team Vitality yer aldı. Onu sırasıyla FAZE ve MOUZ takip etti. İlk 3 bu şekilde oluşurken, ülkemizin CS2 arenasındaki temsilcisi Eternal Fire ise 14üncü sırada yer bulabildi.
2024 yılına girilmesiyle güncel olarak duyurulan HLTV sıralamasında 4üncü basamakta Natus Vincere ve 5inci sırada da Virtus Pro yer aldı. Temsilcimizin yıl içerisinde göstereceği performans ile ilk 10 da yer alabileceği belirtiliyor. Zira bilindiği üzere Eternal Fire2ın kadro kalitesi her geçen gün artarak devam ediyor. Kadrosuna genç yetenekler katan Eternal Fire da Wicadia yükselen performansı ile tüm Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Dün bu konuda yaptığımız habere buradan göz atabilirsiniz:
Wicadia 2024 Yılına Fırtına Gibi Giriyor! Wicadia 3. Kez Üst Üste CS2 FPL Avrupa Şampiyonu Oldu
CS 2 2024 Dünya Sıralamasında Hangi Takım Kaçıncı?
Ülkemizde hali hazırda yasaklı konumda bulunan HLTV tarafından yayımlanan listeye göre CS2 de takımların başarı düzeylerine göre son sıralaması (CS2 Dünya Sıralaması 2024) şu şekilde:
- Team Vitality sıralamada 980 puanla lider konumda bulunuyor.
- FaZe, Dünya sıralamasında 940 puanla 2nci basamakta yer alıyor. Bu 2 takım, diğer ekiplerle arayı bir hayli açmış durumdalar. En yakın rakipleri, kendilerini 400 puandan fazla geriden takip ediyor.
- MOUZ, sıralamada 519 puanla 3üncü sırada yer alırken,
- NAVI de sıralamanın 4üncü basamağını 404 puanla elde etmiş durumda.
- 365 puana sahip olan Virtus Pro, dünya sıralamasının 5inci basamağında bulunuyor.
- Ukrayna temsilcisi Monte 394 puanla 6ıncı sıradan 2024 yılına giriş yaparken,
- G2 ise yalnızca 2 puan gerisinde; 342 puanla rakibini 7nci sırada takip ediyor.
- Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Complexity ise 317 puanla sıralamada 8inci sırada bulunuyor.
- Cloud9, 291 puan ile ilk 10 takım arasında 9uncu sıradan listeye giriş yapmayı başarmış durumda.
- Falcons, bugüne değin topladığı 288 puanla ilk 10’u tamamlayan Avrupa temsilcisi olarak dikkat çekiyor.