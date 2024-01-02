Ana Sayfa » E-Spor HLTV 2024 Sıralaması Güncellendi, Eternal Fire Kaçıncı? E-Spor HLTV 2024 Sıralaması Güncellendi, Eternal Fire Kaçıncı? Emine Emre 12 Görüntüleme 0

2023 yılında CS2’nin Valve tarafından yayımlanması ile birlikte, bilindiği üzere Counter Strike Global Offensive de oyunculara veda etmişti. İlk zamanlar CS2’deki problemler oyuncuların bir hayli canını sıksa da, zamanla Valve bu problemleri giderdi. Espor tarafında da pek çok eleştiri bulunan Counter Strike 2, zamanla stabil hale geldi ve oyuncular tarafından da daha fazla tutuldu. CS2 espor takımlar sıralamasını düzenli olarak güncelleyen HLTV 2024 sıralamasını paylaştı. Temsilcimiz Eternal Fire ilk 10’da kendisine yer bulamadı; detaylara göz atalım…

HLTV 2024 Sıralaması Güncellendi, Eternal Fire Kaçıncı?

HLTV 2024 sıralamasında ilk basamakta Team Vitality yer aldı. Onu sırasıyla FAZE ve MOUZ takip etti. İlk 3 bu şekilde oluşurken, ülkemizin CS2 arenasındaki temsilcisi Eternal Fire ise 14üncü sırada yer bulabildi.

2024 yılına girilmesiyle güncel olarak duyurulan HLTV sıralamasında 4üncü basamakta Natus Vincere ve 5inci sırada da Virtus Pro yer aldı. Temsilcimizin yıl içerisinde göstereceği performans ile ilk 10 da yer alabileceği belirtiliyor. Zira bilindiği üzere Eternal Fire2ın kadro kalitesi her geçen gün artarak devam ediyor. Kadrosuna genç yetenekler katan Eternal Fire da Wicadia yükselen performansı ile tüm Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Dün bu konuda yaptığımız habere buradan göz atabilirsiniz:

Wicadia 2024 Yılına Fırtına Gibi Giriyor! Wicadia 3. Kez Üst Üste CS2 FPL Avrupa Şampiyonu Oldu

CS 2 2024 Dünya Sıralamasında Hangi Takım Kaçıncı?

Ülkemizde hali hazırda yasaklı konumda bulunan HLTV tarafından yayımlanan listeye göre CS2 de takımların başarı düzeylerine göre son sıralaması (CS2 Dünya Sıralaması 2024) şu şekilde: