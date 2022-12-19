Hogwarts Legacy Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter hem kitapları ile hem de filmleri ile kitlesinin gönlünde taht kurmuştur. Şimdi ise Hogwarts Legacy isimli oyun ile oyun dünyasına giriş yapmayı planlıyorlar. Bugünkü yazımızda sizlere Hogwarts Legacy yeni oynanış videosunda neler var kısaca anlatacağız.

Warner Bros, merakla beklenen Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu yayınlayarak oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı. Yapım ekibi eşliğinde anlatılan oyunda birçok yenilik bizleri bekliyor. Süpürge ile havada uçma, savaş sistemi ve büyüler gibi birçok oyun içi mekanikler videoda yer alıyor.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen ve TPS kamera açısı ile oyunculara oldukça keyifli bir oyun sunan bunun yanında açık dünya aksiyon RPG türünde ile bizlerle buluşacak. Bu oyunda 1800’lü yıllarda Hogwarts’ta geçen yeni bir hikayeyi ile karakterimizin maceralarına şahit olacağız. İzlediğiniz Harry Potter filmindeki çoğu karakter olmayacak.

Oyun içi senaryoya gelecek olursak tam bilinmemekle birlikte gene kötücül ve dünyayı yok etmek isteyen bir varlık ile mücadele edeceğiz.

Bunun yanında oyun içinde karakterimiz ile sürekli yeni büyüler ve iksirler öğrenerek kendimizi sürekli geliştirmeye dayalı bir hikaye modu ile oyun oynamakta olacağız.

Blue Protocol Sistem Gereksinimleri