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Hogwarts Legacy’de adamotu (mandrakes) nerede bulunur?

Adamotu, Hogwarts Legacy'de birçok amaç için yararlıdır. Wingardium Leviosa ve Flipendo gibi önemli büyüleri öğrenmek için ve Profesör Garlick'in ödevlerine başlamak için onlara ihtiyaç var. Nerede bulabileceğinizi bilmiyorsanız işte cevabı...

Ayşen Sıla

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Harry Potter filminin ve kitaplarının hayranları, Hogwarts Legacy’deki adamotuna (mandrake) aşinadır. Bunlar, uygun kulak koruması olmadan kesinlikle karşılaşmak istemeyeceğiniz büyülü bitkilerdir ancak bu, oyunda bu kadar endişelenmeniz gereken bir şey değil.

Bunun yerine, aslında bu çığlık atan bitkilerin bir kaynağını bulma görevi var. Onları ele geçirmenin birkaç yolu olsa da, hiçbiri size açıkça gösterilmiyor. Hızlı bir bitki bilimi dersi için hazırsanız, Hogwarts Legacy’de adamotu bulabileceğiniz yerleri size gösteriyoruz.

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Adamotu (Mandrake) üç ana yoldan elde edilebilir:

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Satın Alabilirsiniz

Paranız olması koşuluyla adamotu almanın en kolay yöntemi, onları basitçe satın almaktır. Çoğu satıcı, stok yapma konusunda yetersiz davransa da, Hogsmeade’de bulunan Dogweed ve Deathcap‘i ziyaret edebilirsiniz. Tanesi 500 Galleon’a satın alabilirsiniz.

Adamotu Yetiştirebilirsiniz

Biraz emek sarfetmek istiyorsanız, bitki bilimi sınıfında bir saksı masasına adamotu tohumları ekerek kendi adamotunuzu yetiştirebilirsiniz. Tohumlar yine Dogweed ve Deathcap’ten satın alınabilir.

Adamotu Nerede Bulunur ?

Zaman ve nakit sıkıntısı çekiyorsanız, vahşi doğada adamotu aramaya gidebilirsiniz. Bu bitkiler Yasak Orman’da yetişir, ancak bulunması çok yaygın bir kaynak değildir, bu yüzden onları bulmak için biraz dolaşmanız gerekiyor.

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Adamotu Ne İçin Kullanılır ?

Adamotu, Hogwarts Legacy’de birçok amaç için yararlıdır. Wingardium Leviosa ve Flipendo gibi önemli büyüleri öğrenmek için ve Profesör Garlick’in ödevlerine başlamak için onlara ihtiyaç var. Ayrıca menzil içindeki düşmanları sersemletmek, sağır etmek ve hatta onlara zarar vermek için bir savaşta kullanabilirsiniz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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