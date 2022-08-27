Hogwarts Legacy’nin Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy’de oyuncular, kendilerini 1800‘lerin sonlarında Hogwarts’ta buluyorlar. Oyunun tanıtımı geçtiğimiz mart ayında yapılmıştı. Son zamanlarda da oldukça adından söz ettiren Hogwarts Legacy’in satış fiyatı oyun severleri oldukça şaşırtmıştı. Bugün ki yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Hogwarts Legacy’nin sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Epic Games Store’da ön siparişe sunulan oyun Şubat 2023’te tamamen çıkışını gerçekleşecek. Hogwarts Legacy, özelleştirme ve karakter gelişiminde şimdiye kadar oynadığımız Harry Potter oyunlarından farklı bir oyun modu sunmayı planlıyor.

Oyuncular karakterlerini diledikleri gibi özelleştirip yeteneklerini ve kullandıkları büyüleri geliştirebilecek; ayrıca seçtikleri bir büyücülük alanında ilerleyebilecekler.

Oyunun haritası Hogwarts ve Hogsmeade ile de sınırlı değil. Hogwarts’ın çevresinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeni toprak, gizem ve tehlike dolu hikayeleriyle oyuncuları bekliyor olacak. Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series konsolları için tasarlanacak.

Hogwarts Legacy’nin Sistem Gereksinimleri

Minimum İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy’e İlk Bakış!