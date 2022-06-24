Honda 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Honda Araç Fiyatları

Ulaşımın en önemli parçalarından olan otomobiller, insanların hayatını büyük oranda kolaylaştırıyor. Dünya üzerinde birçok otomobil markası bulunuyor. Bu markalardan bazıları da ülkemizde hizmet veriyor. Bu markalar arasında ülkemizde çokça tercih edilen Honda, ülkemizde hizmet veren ve belirli bir popülerliği olan araç markalarının başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Honda 2022 güncel fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Böyle olduğu için talep çok fazla oluyor. Ancak pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı. Özellikle ülkemizde alınan vergilerle beraber araç fiyatları ev fiyatlarını yakaladı.

Japon otomobil devi Honda ülkemizde oldukça tercih edilmekte, özellikle motor gücü ile ön plana çıkan Honda yüksek tork gücü ile oldukça adından söz ettirmiş durumda.

Honda CITY 2022 Haziran Model Fiyatları

Honda City 1.5L i-VTEC – 499.000 TL

Honda City 1.5L i-VTEC (Executive) – 514.500 TL

Honda Civic Sedan 2022 Haziran Model Fiyatları

1.5 VTEC Turbo 129 PS (Premium) – 679.800 TL

1.5 VTEC Turbo 129 PS (Elegance) – 745.000 TL

1.5 VTEC Turbo 129 PS (Executive+) – 807.100 TL

1.5 VTEC Turbo 182 PS (Elegance) – 745.000 TL

1.5 VTEC Turbo 182 PS (Executive) – 813.900 TL

Honda CR-V 2022 Haziran Model Fiyatları

Honda CR-V 1.5 L (Elegance) – 958.900 TL

Honda CR-V 1.5 L (Executive) – 1.051.300 TL

Honda CR-V 1.5 L (Executive +) – 1.132.100 TL

Honda CR-V 2.0 Li-MMD (Executive+ Hybrid) – 1.804.200 TL

Honda Accord

Accord 1.5L VTEC Turbo (Executive) – 991.700 TL

Accord 1.5L VTEC Turbo (Executive+) – 1.030.500 TL

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