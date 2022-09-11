Honda Civic Güncel Fiyat Listesi 2022

Günümüz en çok tercih edilen araba marklarından olan Honda, Civic modeli ile beraber araç piyasasında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede Civic modeli oldukça fazla tercih ediliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Honda Civic modelinin 2022 güncel fiyat listesini paylaşacağız.

Orta segmentin tercihi olan ve ülkemizde hem sıfır hem de ikici el piyasası iyi olan Honda Civic, 2022 yılıyla beraber çeşitli zamlar aldı ve bu durum kullanıcıları üzüntüye uğrattı. Özellikle ülkemizde yaşayan vergi artışı ve tüm dünyada hissedilen ekonomik sıkıntılar, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada araç fiyatlarını artırdı.

2022 yılının başında gelen zamlardan sonra 2 ve 3 aylık periyodlarda yeni zamlar geldi. Yılın ilk zamanlarına oranla bugün araç fiyatlarının ciddi bir artış gösterdiğini görebiliyoruz. Honda Civic’in sadece bazı modellerinde fiyat artışı yaşandı. Geriye kalan modellerin fiyatı Ağustos ayı fiyatlarıyla aynı kaldı.

1.5 Litre Turbo Eco Otomatik Şanzıman Premium – 749.300 TL

1.5 Litre Turbo Eco Otomatik Şanzıman Elegance – 821.200 TL

1.5 Litre Turbo Eco Otomatik Şanzıman Executive Plus – 889.600 TL

1.5 Litre VTEC Turbo Otomatik Şanzıman Elegance – 805.800 TL

1.5 Litre VTEC Turbo Otomatik Şanzıman Executive Plus – 880.200 TL

Honda Civic modelinde Premium, Elegance ve Executive Plus olmak üzere üç donanım paketi mevcut. En dolu olarak lanse edilen Executive Plus’ta şerit takip uyarı sistemi, şerit koruma destek sistemi, şeritte tutma asistanı ve çarpışma hafifletici fren sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Şu an için Eylül fiyatlarında değişikliğe gitmeyen Honda Civic, yılın sonlarına doğru artış yaşayacak mı bunu bize zaman gösterecek. Ancak araç piyasasının raporlarına göre, araç fiyatlarındaki artış, 2022’nin sonuna kadar yaşanacak.

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