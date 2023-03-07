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Honda EV Fiyatlarını Düşürmeyi Hedefliyor!

Şarj altyapısının, Honda'nın 2030 yılına kadar %40 elektrikli araç satışı hedefine ulaşma yolunda düşünmesi gereken ülke düzeyinde bir endişe olduğuna inanıyor. Zorluklara rağmen Honda, elektrikli araçlar geliştirmeye kararlı ve Sony ile işbirliği yaptı.

Ayşen Sıla

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Honda CEO’su Toshihiro Mibe, daha küçük arabalarının uygun fiyatlı elektrikli versiyonlarını geliştirmek için yeni pil teknolojisine güveniyor. Ancak bu gerçekleşmeden önce Japon otomobil üreticisi, üretim maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak için daha büyük ve daha pahalı elektrikli araçlar (EV’ler) satmayı planlıyor.

Sektör geleneksel arabalardan ve kamyonlardan daha hızlı bir geçiş yaşarken, Honda elektrikli araç yarışında lider olan rakipleri yakalamaya çalışıyor.

EV endüstrisindeki otomobil üreticilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, EV’lerin üretimini gazla çalışan arabalardan %40 daha pahalı hale getirebilen yüksek pil maliyetleri. Honda, farklı bir teknolojinin sonunda bu maliyetleri düşürmeye ve EV’leri daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacağını umuyor.

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Mevcut endüstri standardı olan lityum iyon piller, elektriği katot ve anot arasında iletmek için sıvı bir elektrolit kullanıyor. Buna karşılık katı hal piller, bu sıvıyı seramik gibi daha kararlı malzemelerle değiştirerek pilin boyutunu ve maliyetini azaltıyor.

Honda, katı hal pilleri geliştirme yarışına katıldı, ancak Toyota ve Nissan gibi daha iyi kaynaklara sahip akranlarının gerisinde kalıyor. General Motors ve Ford gibi diğer otomobil üreticilerinin de sağlam emelleri var.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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