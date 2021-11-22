Honor 60 Serisinin Lansman Tarihi Onaylandı!

Honor, sabırsızlıkla beklenen Honor 60 serisine dair detayları açıklamaya devam ediyor. Şirketin son duyurusu yeni telefon serisinin lansman tarihini işaret etti. Honor 60 serisi, 1 Aralık’ta görücüye çıkacak.

Marka tarafından yayınlanan tanıtım videosu; Honor 60 serisinin renk düzeninin yıldızlı gökyüzü unsurlarına sahip olacağını gösteriyor. Daha önce görülen bir tanıtım posteri ise Honor 60‘ın Honor 50 serisi gibi çift kamera halkasına sahip olacağını ortaya koymuştu.

Haziran ayında piyasaya çıkan Honor 50 serisi; Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE adlı üç modeli içeriyordu. Söylentilere göre bu modellerin yerini Honor 60, Honor 60 Pro ve Honor 60 SE alacak.

Çinli üretici henüz bu telefonların özelliklerini paylaşmadı. Görünüşe göre Honor 60 üçlüsü, 25 Kasım’da resmileşmesi planlanan; Oppo Reno 7 serisi ile rekabet edecek.

Honor 60 modellerinin özellikleri hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Standart ve Pro modellerinin 66W hızlı şarj desteği taşıması muhtemelken SE modeli 40W şarj ile gelebilir. Detayları siz okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.