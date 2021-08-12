Honor Magic 3 Pro Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, üç güçlü Magic 3 telefonuyla amiral gemisi segmentinde sahalara geri döndü. Honor Magic 3 ve Magic 3 Pro‘ya Honor Magic 3 Pro Plus da eşlik ediyor. Bu telefon, ekranını ve özelliklerini kardeşleriyle paylaşırken çok büyük sensörlere ve muhteşem görünüme sahip dört kamera sunuyor.

Honor Magic 3 Pro Plus

Honor Magic 3 Pro Plus’ın yanlarında 89 derecelik kavisli ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Flex OLED panel bulunuyor. Tasarımını Honor’un eski ortağı Huawei’den ödünç alan telefon, HDR10+ desteği ve üç kat daha sert bir “Nano Kristal Kalkan” adı verilen bir koruma kullanıyor.

Altıgen kamera kurulumu, Pro Plus için yapılan yükseltmelerin çoğunun gerçekleştiği yer olabilir. Honor, Sony IMX766 yerine Sony’nin 1.22um piksel boyutunda 50MP IMX700 1/1.28 inç sensörünü yerleştirdi. 23 mm f/1.9 lensin arkasında Full Pixel Octa PD AutoFocus teknolojisi bulunuyor.

Ultra geniş kamera aynı zamanda diğer Magic 3 cihazlarına kıyasla ileriye doğru atılmış büyük bir adım diyebiliriz. Nitekim bu, 1/2 inç 64MP sensöre ve f/2.4 diyaframa oranına sahip.

Diğer iki lens, Magic 3 Pro’da bulunan 64MP f/1.8 monokrom lens ve 3.5x optik zoomlu 64MP telefoto lens ile aynı. Beşinci kamera ise, net portre çekimleri için 8×8 dTOF teknolojisi sunuyor. Hap şeklindeki minik bir delikte bulunan ön kamera 100 derecelik bir FoV teknolojisine sahip ve bir ToF sensörünün yanında bulunuyor.

Honor, tasarımı “ikonik” olarak nitelendiriyor ve bazıları bunun Huawei Mate 40 Porsche Design‘a çok benzediğini söylese de, bir zamanlar daha güçlü olan ana şirketten ilham aldıkları için onları suçlayamayız. Cihaz harika görünüyor ve gerçekten dayanıklı olması gereken bir Nano Seramik arka panele sahip.

Teknik özellikler sayfasının geri kalanı, Magic 3 Pro, IP68 dereceli su ve toza dayanıklı. Telefonda Snapdragon 888 Plus yonga seti, IMAX Enhanced’den video düzenleme araçları ve 4.600 mAh pil için kablo üzerinden 66W SuperCharge şarj da bulunuyor.

Magic Pro Plus, Magic UI 5’i Android 11 işletim sistemiyle birleştiriyor, ancak telefon ilk kez Çin’de satışa sunulacağından Google Play hizmetlerine sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Honor Magic 3 Pro Plus’ta 12GB RAM ve 512GB depolama sunan tek bir model bulunuyor. 1,499 euroya mal olan cihaz Seramik Siyah ve Seramik Beyaz adlı iki renk seçeneğiyle geliyor.

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