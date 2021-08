Honor Magic 3 ve Magic 3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, yepyeni Magic 3 serisini bugün tanıttı. Bu yazımızda teknik özellik kısmında birçok benzerliği paylaşan ancak kamera kurulumlarında farklılık gösteren normal Magic 3 ve Magic 3 Pro‘dan bahsediyoruz. Bunlar ayrıca, özel 3D LUT renk derecelendirme profilleri ve LOG formatında video kaydı sunan, piyasadaki ilk IMAX ile geliştirilmiş telefonlar olarak karşımıza çıkıyor.

Hem Magic 3 hem de Magic 3 Pro, 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip kavisli 6.76 inç OLED ekran deneyimi sunuyor. Paneller 10 bit renkli çıktıyı destekliyor ve daha güvenli bir yüz kilidi açma için 3D ToF derinlik sensörünün yanı sıra 13MP ana kameraları için hap şeklinde bir oyukla birlikte geliyor.

Arka kamera bölümü, 64MP monokrom sensör ve 13MP ultra geniş lens ile eşleştirilmiş her iki cihazda da 50MP Sony IMX 766 ana modülü ile her iki cihazda da oldukça benzer. Pro modeli ayrıca 3.5x optik zoom ve 100x’e kadar dijital zoom ile 64MP telefoto modülü sunuyor.

IMAX ortaklığı, Honor’un görüntü kalitesinde iyileştirmelere ve post prodüksiyon düzenlemede daha fazla esnekliğe yol açtığını söylediği LOG formatını destekleyen sinematik video kayıt özelliği getiriyor. Telefonlar, video içeriğinizi daha da geliştiren sekiz adet 3D LUT renk derecelendirme profilini destekliyor.

Qualcomm’un Snapdragon 888 Plus işlemcisi, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilmiş her iki telefonu destekliyor. Her iki telefon da, herhangi bir uyumlu Qi şarj cihazında 66W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.600 mAh pil içeriyor. Magic 3, IP54 su ve toz derecesine sahipken Pro modeli, IP68’e kadar çıkıyor. Her iki telefon da Magic UI 5’i Android 11 ve Google Mobil Hizmetleri ile destekleniyor.

Honor Magic 3 iki tasarımla geliyor ve 899 € karşılığında görücüye çıkıyor. Sentetik deriye sahip Golden Hour ve Blue Hour modelleri varken, klasik siyah ve beyaz seçenekler daha geleneksel bir cam arka panel vaat ediyor.

Magic 3 Pro ise, Golden Hour, Siyah ve Beyaz renklerle geliyor ve 1.099 € fiyatla satışa sunuluyor. Her iki telefon da daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacak küresel bir lansman etkinliğine ev sahipliği edecek. Telefonlar ilk olarak Çin’de piyasaya sürüldü.

