Honor X20 Serisi, Geekbench’te Görüntülendi

Geekbench kıyaslama sitesinde NTN-AN20 model numarasına sahip yeni bir Honor akıllı telefon ortaya çıktı. Bu model numarasının 12 Ağustos’ta piyasaya sürülecek olan Honor X20 5G telefonuna ait olduğu söyleniyor. Geekbench görünümü X20’nin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

NTN-AN20 akıllı telefon daha önce geçen ay 3C sertifika platformunda görülmüştü. Liste, 66W hızlı şarj cihazıyla gönderilebilecek bir 5G telefon olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu cihaz ayrıca TENAA yetkilisi tarafından da onaylandı.

Honor X20‘nin Geekbench listesi, MT6877V/ZA model numarasıyla anılan Dimensity 900 yonga setinden güç aldığını ortaya koyuyor. Liste ayrıca 8 GB RAM‘e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını belirtiyor. Akıllı telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 709 ve 2079 puan aldı.

X20’nin arka tarafında yuvarlak şekilli bir kamera muhafazası bulunuyor. Daha yakından bakıldığında, 64 megapiksellik üçlü kamera ünitesine ve bir LED flaşa sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Honor X20’nin ekranının 120Hz yenileme hızı ve 66W hızlı şarj desteği taşıyacağını doğruluyor. 6nm işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.