Horizon Zero Dawn Rekor Kırıyor!

2 yıldır aramızda olan ve geçtiğimiz günlerde yıldönümünü kutlayan Horizon Zero Dawn, 2019 yılındaki satış rekorunu geride bıraktı.

İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, PS4 tarafında en çok oynanan oyunların başında geliyordu. Çıktığı günden bu yana 20 milyonluk satış yapan kendi rekorunu kırdı. Dün yapılan açıklamaya göre Horizon Zero Dawn, PS4 ve PC üzerinde 20 milyon kopya sattığı doğrulandı. Rekor kıran bu oyun 2019 yılında 10 milyon satış yaparak rekor kırmıştı. Horizon Zero Dawn, her geçen gün daha büyük bir kitleye hitap ediyor.

Önümüzde ki hafta Horizon Zero Dawn’ın devam niteliğinde ki oyunu piyasaya çıkacak. Yeni oyun hem PS4 hem de PS5 oyuncuları için raflarda yerini alacak. Büyük bir hayran kitlesi olan oyunda, tanıtım videosu izlenme rekorları kırdı. Ayrıca birçok oyunseveri heyecanlandırdı.

Yeni çıkacak olan devam oyunun adı Horizon Forbidden West olacak. Ayrıca yayınlanan raporlara göre oyun 18 Şubat günü oyunseverlerle buluşacak. Türkçe altyazı seçeneği ile beraber hem PS4 hem de PS5 için satışa çıkacak.

