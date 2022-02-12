lost ark sistem gereksinimleri

Amazon Prime’ın yeni MMO oyunu olan Lost Ark, 2022 yılında oyunseverlere muhteşem bir dünya sunuyor. Oyun dünyasına yeni bir renk getirecek olan Lost Ark hakkında merak edilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Özellikle günümüzde MMO oyunlara rağbet bir hayli fazla durumda. İlk olarak Amazon Prime’ın geliştirdiği Lost Ark, Rusya ve Asya ülkelerinde oyunseverlerle buluştu. Artık sırada tüm ülkelerde gösterime girmesi kaldı. Özellikle Amazon Prime’ın New World oyunun bıraktığı kötü izlenimden dolayı, birçok oyunsever Lost Ark oyununa ön yargılı bir yaklaşım sergiliyor.

Amazon Prime, gelen eleştiriler ve ön yargılara yönelik iddialı açıklamalarda bulundu. Ayrıca New World tarafında yaşanan sorunların Lost Ark’da yaşanmayacağı konusunda oyunseverlere söz verdi. Dün oyunseverlerle buluşan Lost Ark, Steam üzerinden satın alınabilir durumda oyuncularını bekliyor.

Lost Ark Minimum sistem gereksinimler;

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit only)

Windows 10 (64-bit only) İşlemci : Intel i3 or AMD Ryzen 3

: Intel i3 or AMD Ryzen 3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850 DirectX: Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Lost Ark Önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit only)

Windows 10 (64-bit only) İşlemci : Intel i5 or AMD Ryzen 5Bellek: 16 GB RAM

: Intel i5 or AMD Ryzen 5Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Lost Ark içerisinde diğer MMO oyunlarından farklı olarak tek bir karakter değil, 2 ve 3 alt karakterle beraber ilerlemenize olanak sağlıyor. Ayrıca alt karakterlerinizde yaptığınız tüm geliştirmeler ana karakterinizi güçlendirecek. Özellikle MMO dünyasında böyle bir oyun görmek gerçekten muhteşem olacak.

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