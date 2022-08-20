House of the Dragon Çevrimiçi Nasıl İzlenir?

House of the Dragon ile ateş ve kan bir kez daha hüküm sürüyor. Game of Thrones‘un çalkantılı final sezonu 2019’da sona erdi, ancak hikaye George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı destanında bitmiyor.
2018’de Martin, Targaryen ailesinin yükselişini belgeleyen Ateş ve Kan adlı bir kitap yayınladı. Kitap, House of the Dragon başlığı altında HBO tarafından uyarlanmak üzere çabucak alındı ve seri için bekleyiş neredeyse sona erdi.
House of the Dragon 21 Ağustos Pazar günü çıkıyor. House of the Dragon yayınlandığında ve Game of Thrones’un orijinal sekiz sezonunu HBO Max‘te yakalayabilirsiniz.
House of the Dragon Geldiğinde Nasıl İzleyebilirsiniz?
House of the Dragon’u 21 Ağustos’ta yayınlandığında bir HBO Max aboneliği ile izleyebilirsiniz. HBO Max şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ve belirli ABD bölgelerinde mevcuttur ve Android ürünleri, Roku, Chromecast, iOS, bazı oyun konsolları ve belirli akıllı TV platformları üzerinden bir internet bağlantısıyla erişilebilir.
House of the Dragon Bölüm Tarihleri
- 1. Bölüm: 21 Ağustos Pazar
- 2. Bölüm: 28 Ağustos Pazar
- 3. Bölüm: 4 Eylül Pazar
- 4. Bölüm: 11 Eylül Pazar
- 5. Bölüm: 18 Eylül Pazar
- 6. Bölüm: 25 Eylül Pazar
- 7.Bölüm: 2 Ekim Pazar
- 8. Bölüm: 9 Ekim Pazar
- 9. Bölüm: 16 Ekim Pazar
- 10.Bölüm 23 Ekim Pazar