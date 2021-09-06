Huawei Nova 9 Serisi, 23 Eylül’de Tanıtılacak!

Huawei’nin yeni nesil telefonu Huawei Nova 9 Pro, uzun süredir haberlerimize konuk oluyor. Söz konusu telefonun lansman tarihi bugüne kadar bilinmiyordu. Fakat bugün yapılan bir açıklamaya göre telefon, 23 Eylül’de görücüye çıkacak.

Şirketin paylaştığı poster, telefonun arka panelinin şu ana kadar duyduklarımızla uyumlu olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon için degrade bir kaplama var ve kamera modülü sağ üst köşeye yerleştirilmiş.

Huawei, genellikle akıllı telefonları için kullanılabilirlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor, ancak Çinli teknoloji devinin Nova 9 serisi için yeterli stok hazırladığı bildirildi. Görününüşe göre stok, şirketin daha önce piyasaya sürdüğü Huawei P50 serisinden daha fazla olacak.

RTE-AL00 model numarasını taşıyan telefon, ekran içi parmak izi sensörlü OLED ekrana sahip. Muhtemelen Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından desteklenecek. Cihazın yalnızca 4G LTE bağlantısını desteklediği söyleniyor. Ancak şirketin daha sonraki bir tarihte bir 5G modelini de piyasaya sürme olasılığı var.

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