Huawei, Yuvarlanabilir Ekranlı Bir Telefon Satışa Sunabilir

Huawei, yuvarlanabilir bir ekrana sahip başka bir akıllı telefonun patentini aldı. Birkaç hafta önce ark ekranlı ve Mate X Rollable gibi görünen bir telefondan bahsetmiştik. Şimdi, yeni bir patent, yuvarlanabilir bir ekrana ve üçlü kamera kurulumuna sahip başka bir fütüristik Mate modelini ortaya koyuyor.

Bir LetsGoDigital raporuna göre Çinli teknoloji devi, ön tarafı ve arka panelin çoğunu da kaplayan ekranı saran yeni bir cihazın patentini aldı. Ancak en dikkat çeken yönü, bu ekranın ön tarafından dışarı çekilebilmesi, ekranı küçük bir tablet boyutuna kadar genişletebilmesi diyebiliriz. Uzatıldığında, ekran telefonun sağ tarafından uzatılırken arkadaki ekran öne doğru yuvarlanıyor.

Bir YouTube kanalı da bize bu cihazın 3D konsept görüntüsünü ve hareketli ekranını hareket halinde sunuyor. Bu videoya bakarak cihazı üç modda gözlemleyebiliyoruz. Biri, cihazın kompakt formunda Xiaomi Mi MIX Alpha‘ya benzediği, diğer ikisi ise ekranının açıldığı zaman.

Source/Lets Go Digital

Konumlardan birinde ekran yüzde 35 oranında büyütülüyor veya toplam kapasitesinin yalnızca yarısına kadar genişletiliyor, diğerinde tamamen açılıyor ve kompakt konumundan yüzde 70 daha büyük bir boyuta ulaşıyor.

Başka bir deyişle, 6.5 inçlik bir ekran, bir tablet formatı elde etmek için 11 inç’e kadar bir boyuta ulaşabiliyor. Bu temelde günümüzün katlanabilir akıllı telefonlarının sunduğu boyut diyebiliriz. Ayrıca, oldukça pratik bir tasarım ve gelecekte piyasaya sürülecek bir Mate serisi telefon olabilir.

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