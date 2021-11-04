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Huawei’nin Yeni Katlanabilir Telefonu, Şubat’ta Görücüye Çıkacak

Yeni bir rapora göre Huawei; Şubat ayında yeni bir Mate X serisi katlanır akıllı telefonu görücüye çıakracak. Böylece şirketin yeni nesil katlanır cihazı; büyük olasılıkla şimdiden ertelenen; amiral gemisi Mate 50 serisi telefonlarıyla birlikte gelecek yılın Şubat ayında piyasaya çıkacak.

Ayşen Sıla

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Huawei-Mate-X

Huawei, Mate X, Mate Xs ve Mate X2 dahil olmak üzere piyasada birkaç katlanır akıllı telefon piyasaya sürdü. Şimdi ise Çin merkezli teknoloji devi, piyasaya yeni bir katlanır akıllı telefon sunmaya hazırlanıyor.

Yeni bir rapora göre Huawei; Şubat ayında yeni bir Mate X serisi katlanır akıllı telefonu görücüye çıakracak. Böylece şirketin yeni nesil katlanır cihazı; büyük olasılıkla şimdiden ertelenen; amiral gemisi Mate 50 serisi telefonlarıyla birlikte gelecek yılın Şubat ayında piyasaya çıkacak.

Ayrıca rapor, şirketin şu anda yeni nesil katlanır akıllı telefonlar için; ekran altı parmak izi sensörünü ve OLED ekranını test ettiğini de ekliyor. Telefonun, Samsung Display tarafından geliştirilen ve parlaklığı yüzde 20 ila yüzde 30 artırabilen POL-LESS OLED teknolojisiyle gelmesini bekliyoruz.

Huawei-Mate-X2

Söylentilere inanılırsa, o zaman Huawei, Samsung Galaxy Z Flip3‘e benzer kapaklı bir tasarımla gelecek olan; başka bir katlanır akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Huawei Mate V olarak adlandırılabilecek telefonun; şirketin kendi HiSilicon Kirin 9000 yonga setinden; güç alarak geleceği ve 4G modeli olacağına dair raporlar var.

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KaynakHuawei Update

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