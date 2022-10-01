Hyundai Ioniq 6 sokakta normal aynalarla görüntülendi

Resmiyet kazandığından bu yana geçen birkaç ayı, Hyundai Ioniq 6‘nın da tıpkı Ioniq 5 gibi normal aynalı bir versiyonu olup olmayacağını merak ederek geçirdiyseniz, o zaman bu haber sizin için. Görünen o ki, aynalar için kamera kullanmamayı seçen bir Ioniq 6 olacak.

Bunlardan en az biri var ve yukarıda görebileceğiniz resimde, sokakta park etmiş bir durumda yakalandı. Hyundai’nin tüm resmi pazarlama materyalleri kamera aynalarını gösteriyor, ancak görünüşe göre bazı pazarlar (hepsinin olmadığını varsayıyoruz) normal aynalarla gitme seçeneğine de sahip olabilir.

Her neyse, aynalar bir yana, Ioniq 6’nın gerçekten çok şık göründüğünü söyleyebilir miyiz, hatta bir yere rastgele bir kaldırıma park etmiş olsa bile. Üretim Ekim ayında başlayacak ve sızdırılan fiyat bilgileri, Ioniq 6’nın Ioniq 5’ten çok daha pahalı olmaması gerektiğini gösteriyor.

Yukarıdaki resim, o zamandan beri silinen bir Reddit gönderisinden geliyor – ve nedenini merak ediyoruz. Sonuçta, araba bir sokakta güzelce duruyordu, kamufle bile değildi, bu yüzden posterin Hyundai’nin avukatlarından korkması için bir neden yok.