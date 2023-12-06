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IMDb, 2023 Yılının En Popüler Dizi ve Filmlerini Açıkladı!

Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu.

İbrahim Özbek

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ımdb en popüler dizi ve filmler

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Günümüzün en büyük dizi ve film veritabanı olarak faaliyetlerini gösteren ıMDb, 2023 yılının enleri paylaştı.

İnsanlar, dünyada olduğu yıllar boyunca hikayeleri dinlemeyi ve izlemeyi çok sevmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu hikayeler beyazperdeye aktarılmış, milyonlar tarafından izlenmiştir. Bu filmler ve diziler çıktığı yılda büyük izlenme gösterse de, bazıları unutulup gidiyor.

Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, 2023 sonuçlarını değerlendirerek en popüler yıldızlar, filmler ve TV dizilerini belirledi. Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu.

2023 yılının en popüler oyuncuları

ımdb en popüler dizi ve filmler
  1. Pedro Pascal
  2. Mary Elizabeth Winstead
  3. Ana de Armas
  4. Jenna Ortega
  5. Bella Ramsey
  6. Margot Robbie
  7. Rebecca Ferguson
  8. Katee Sackhoff
  9. Carla Gugino
  10. Cillian Murphy

2023 yılının en popüler filmleri

ımdb en popüler dizi ve filmler
  1. Oppenheimer
  2. Barbie
  3. Guardians of the Galaxy Vol. 3
  4. The Little Mermaid
  5. John Wick: Chapter 4
  6. The Super Mario Bros. Movie
  7. Five Nights at Freddy’s
  8. Spider-Man: Across the
  9. Spider-Verse Killers of the Flower Moon
  10. The Flash

2023 yılının en popüler dizileri

ımdb en popüler dizi ve filmler
  1. The Last of Us
  2. Ahsoka
  3. Succession
  4. Black Mirror
  5. The Mandalorian
  6. One Piece
  7. The Fall of the House of Usher
  8. Ted Lasso
  9. The Bear
  10. Gen V

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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