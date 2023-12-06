IMDb, 2023 Yılının En Popüler Dizi ve Filmlerini Açıkladı!

Günümüzün en büyük dizi ve film veritabanı olarak faaliyetlerini gösteren ıMDb, 2023 yılının enleri paylaştı.

İnsanlar, dünyada olduğu yıllar boyunca hikayeleri dinlemeyi ve izlemeyi çok sevmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu hikayeler beyazperdeye aktarılmış, milyonlar tarafından izlenmiştir. Bu filmler ve diziler çıktığı yılda büyük izlenme gösterse de, bazıları unutulup gidiyor.

Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, 2023 sonuçlarını değerlendirerek en popüler yıldızlar, filmler ve TV dizilerini belirledi. Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu.

2023 yılının en popüler oyuncuları

Pedro Pascal Mary Elizabeth Winstead Ana de Armas Jenna Ortega Bella Ramsey Margot Robbie Rebecca Ferguson Katee Sackhoff Carla Gugino Cillian Murphy

2023 yılının en popüler filmleri

Oppenheimer Barbie Guardians of the Galaxy Vol. 3 The Little Mermaid John Wick: Chapter 4 The Super Mario Bros. Movie Five Nights at Freddy’s Spider-Man: Across the Spider-Verse Killers of the Flower Moon The Flash

2023 yılının en popüler dizileri

The Last of Us Ahsoka Succession Black Mirror The Mandalorian One Piece The Fall of the House of Usher Ted Lasso The Bear Gen V

Iron Man Dirilecek Mi, Geri Dönecek Mi 2024’te?