IMDB’ye göre 2010’ların en iyi filmleri

2010’lara geri dönüp baktığımızda, film sektörü on yıl boyunca büyük değişiklikler yaşadı. Çizgi roman uyarlamaları ve süper kahraman filmleri gişe üstünlüğüne yükselmeye başladı. Netflix ve diğer akış hizmetleri, on yılın sonunda gelecek vaat eden yardımcı programlardan gerekli platformlara geçti. Ayrıca Quentin Tarantino, Bong Joon-ho ve Christopher Nolan gibi yenilikçi film yapımcıları, 2022’de hala saygı duyulan filmleri yayınladı.

Bu dönüşümlere rağmen, önceki on yıl bazı anlık klasikleri yaratmayı başardı. MCU’daki Infinity Saga’nın bitiminden En İyi Film ödülünü kazanan ilk İngilizce olmayan filme kadar, tekrar ziyaret edilecek çok çeşitli harika filmler var. IMDB’ye göre 2010’ların en iyi filmlerinin listesisini sizler için derledik.

En Orijinal Netflix Yapımı Filmler Bu yılın enleri, vazgeçilmezleri ve yenileri… Hemen Oku

10. Avengers: Infinity War (IMDB 8.4)

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir.

9. The Dark Knight Rises (IMDB 8.4)

Kara Şövalye Yükseliyor’da terörist lider Bane’nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce Wayne’nin ne de Batman’in gücü yeter. Kedikadın Selina Kyle’ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır.

8. Django Unchained (IMDB 8.4)

Zincirsiz, Köle Django’nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz ile yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz ile anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir.

7. Joker (IMDB 8.4)

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir.

6. Avengers: Endgame (IMDB 8.4)

Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir.

5. The Intouchables (IMDB 8.5)

Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy paylaşmaktadır. Yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının hikâyesini konu almaktadır.

4. Parasite (IMDB 8.5)

Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim’ler “vazgeçilmez” lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir.

3. Whiplash (IMDB 8.5)

Whiplash, genç bir müzisyenin öykünü anlatıyor. Küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan Andrew, işinde tam anlamıyla bir usta olmak ister. Üniversite tercihinde de ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü Shcarffer Konservatuarı’na girer. Henüz 19 yaşındadır ama dersler harici var gücüyle antrenman yapar.

2. Interstellar (IMDB 8.6)

Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer almaktadır. Filmde bir grup astronotun bir solucan deliğinden geçerek insanların yaşayabileceği yeni bir yer arayışı konu edilmektedir.

1. Inception (IMDB 8.8)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.