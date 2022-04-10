Instagram Beğendiğin Gönderiler Nasıl Görülür 2022

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan instagram’da verilerinize erişmek kolay. Özellikle son zamanlarda kullanıcıların merakını cezbeden özellik olan Instagram beğendiğin gönderileri nasıl görürüm sorusu olmuştur. Eğer instagram kullanıyor iseniz geçmişte beğendiğiniz gönderileri görmeniz mümkündür. Beğendiğiniz gönderileri neden görmek isteriz bin bir türlü sebebi olabilir ama bunların en başında istemeden bir gönderiye beğeni atmamız geliyor. Evet şimdi gelelim instagram beğendiğin gönderileri nasıl görürüz;

Instagram Beğendiğin Gönderiler Nasıl Görülür

İlk olarak Instagram uygulamasını açarak hesabınıza giriş yapın.

Profilinize giderek profil kısmında üst kısımda bulunan sağ köşedeki ayar kısmına gidin ”üst üste 3 çizgi ikonuna benzer ya da dişli çark şeklindedir” dokunun.

ikonuna benzer ya da dişli çark şeklindedir” dokunun. Yeni bir pencere açılacaktır bu pencerede bulunan seçeneklerden ”ayarlar” seçeneğine giriş yapın.

seçeneğine giriş yapın. Ayarlar menüsünde arama kısmına Beğenilerimi Yönet yazın.

yazın. Gelen seçeneğe dokunun.

Burada bütün beğendiklerinizi görebilirsiniz.

Sıralama yeniden eskiye olacak şekildedir eğer beğendiğiniz gönderi eski ise aşağı kaydırın.

kaydırın. En üstteki fotoğraf en son beğendiğiniz fotoğraftır.

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