Instagram Beklenen Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, doğrulanmış hesapların kimden arama almasını seçmesine olanak tanıyacak.

Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran ve yeni güncellemeler getiren Instagram, kullanıcıların kullanım deneyimini maksimum seviyede tutmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda sürekli güncelleme getiren Instagram, uzun süredir kullanıcılar tarafından beklenen özelliği test etmeye başladı. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte kullanıcıların herkese arama yapması sınırlandırılmış olacak. Ancak bu sınırlandırma tüm kullanıcıları etkilemeyecek.

Instagram kullanıcıları, takip etmedikleri sayfaları ve kişileri başka hesaplardan takip edebiliyor. Bu durum özellikle büyük takipçi olan sayfaları ve kadınları olumsuz yönde etkiliyor. Bu soruna çözüm getirmek isteyen Instagram, doğrulanmış hesap kullanıcılarının kendilerini kimin arayabileceğini seçmesine olanak sağlayacak.

Yeni gelecek olan özellik ile beraber Instagram, kullanıcıların gizlilik politikasını güvence altına almış olacak. Yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki, atılan her 15 mesajdan bir tanesi taciz içerikli ve her 7 sesli mesajdan bir tanesi de taciz içerikli oluyor. Bu durum özellikle kadınlar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Yeni gelecek olan Instagram özelliği şu an için test aşamasında. Ancak kısa bir süre içerisinde Instagram’ın yeni özelliği tüm kullanıcılara getirmesi tahmin ediliyor.

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