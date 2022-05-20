TikTok Oyun Dünyasına Giriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, oyun dünyasına adım atmayı planlıyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan TikTok, her gün yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde ve dünyada oyun sektörü giderek büyüyor. Birçok firma oyun dünyasına adım atıyor. Oyun dünyasına girmeyi hedefleyen son büyük firma ise TikTok oldu.

Dünya çapında oyun sektörü 100 milyar dolara ulaştı. Bu durum oyun dünyasını cazip bir hale getirdi. Netflix ve Meta gibi şirketler daha önceden oyun dünyasına girdiklerini açıklamıştı. Bugün paylaşılan haberlere göre TikTok’da oyun dünyasına adım atıyor. TikTok içerisinde mini oyunlar bizleri bekliyor.

TikTok, kullanıcılarının sadece video izlemekten daha çok şey yapması gerektiğini açıkladı. Şu an için TikTok içerisinde yer alan oyunların nasıl bir türe sahip olacağı bilinmiyor. Ancak HTML5 oyunları olması yüksek ihtimal gibi duruyor. Söylentilere göre oyunlar, Snapchat’de yer alan Snap Games’e benzeyecek.

Özellikle içerisinde birçok içerik üreticisi bulunan Tikatok, içerik üreticilerinin sadece canlı yayınlarla değil, takipçileriyle oyun oynamasını da istiyor. Şu an açığa çıkan oyunlardan birisi çizim üzerine olduğu görüldü. Yayın açan kişi ekrana bir resim çizecek ve izleyenler o resmi tahmin etmeye çalışacak.

Şu an için planlarını açıklayan TikTok, ne zaman oyun dünyasına gireceğini net bir şekilde açıklamadı. Ancak büyük bir hazırlık içerisinde olduğu görülüyor.

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