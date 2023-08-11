SSSTiktok Nedir ve Filigransız Video İndirme Nasıl Yapılır?

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok’un gün geçtikçe takipçisi artmakta. Milyonlarca izlenen videolar paylaşılmakta. Kullanıcılar ise videolarını HD çözünürlükte kaydetmek isteyebilir. sssTikTok, TikTok’tan videoları HD çözünürlüklü MP4 dosya biçiminde en yüksek kalitede kaydetmenize yardımcı olabilecek en popüler çevrimiçi TikTok video download uygulamalarından biridir.

Sss Tiktok Nedir?

TikTok kullanıcıları çektikleri veya gördükleri videoları indirmek isteyebilir. Beğendikleri videoları farklı sosyal medya uygulamalarında paylaşabilir. Sss Tiktok ise TikTok platformunda yer alan sevilen videoların filigran olmadan indirilmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Filigransız Video Nasıl İndirilir?

Mobil cihazınıza indirmek istediğiniz videoyu açın;

“Paylaş” a ve ardından “Bağlantıyı kopyala” ya dokunun;

Bağlantıyı ssstik.io ana sayfasına ekleyin ve “İndir” e basın.

Tiktok Filigransız Video İndirme Nasıl Yapılır?

TikTok uygulamasında yer alan videoları aracı programlarla sayesinde indirebilirsiniz. Bazı kullanıcılar videolarında TikTok ambleminin gözükmemesini isteyebilir. TikTok filigran kaldırma programları arasında birçok seçenek bulunmaktadır bunlardan bazıları şunlardır;

EaseUS Video Downloader

Sss Tiktok

Tikmate

Filigran Yöneticisi

Tiktok Video İndirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Tiktok uygulamasına giriş yapınız.

Ana ekranınızdan hoşunuza giden videoyu bulunuz.

Video görüntüleme sayfasındayken sağ kısımda bulunan paylaş seçeneğine tıklayınız.

seçeneğine tıklayınız. Paylaş seçeneğine tıkladıktan sonra kaydet simgesini görmeniz gerekir. Kaydet seçeneğine bastıktan sonra videoyu cihazınıza yükleyebilirsiniz.

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EaseUS Video Downloader Nasıl Kullanılır?

EaseUS Video Downloader (video indirici), gelecekteki çevrimdışı görüntüleme için başta Tiktok olmak üzere çevrimiçi videoları indirmenize olanak tanıyan bir video indirme yazılımıdır. Kullanıcının Twitter, Facebook, Tiktok ve YouTube gibi çok çeşitli sosyal medya platformlarından video indirmesine olanak tanır.

EaseUS Video Downloader, kaliteli bir video indirici olmasının yanı sıra bir ses indiricisidir. Sesleri, müzikleri ve sesli kitapları kolaylıkla indirmenizi sağlar. Genellikle bir videodan sesi çıkarmak istersiniz; EaseUS Video Downloader, videoları Mp3 formatında indirmenize izin verdiği için bu umutsuz zamanlarda da sizi kapsayacak.

Sesi 320kbps, 256kbps ve 128kbps’de indirebildiğiniz için ses kalitesini seçme konusunda da kontrole sahipsiniz.

Nasıl kullanılıra hızlı bir bakış;

TikTok web veya uygulamasından indirmek istediğiniz TikTok videolarını kopyalayıp yapıştırın.

Windows’unuzda EaseUS Video Downloader’ı başlatın, ardından bağlantıyı arama çubuğuna yapıştırın. “Ara” yı tıkladığınızda TikTok videosunu göreceksiniz.

Aşağıdaki indirme düğmesine tıklayın. Ardından seçenekler penceresinde kaliteyi ve formatı seçin. Ardından TikTok videolarını PC’nize kaydetmek için tekrar indir’i tıklayın.

EaseUS Video Downloader’ı Kullanmak Güvenli mi?

Güvenlik ve güvenlik, son birkaç on yıldır kullanıcıların ana endişesi olmuştur. İnternet giderek daha yaygın hale geldikçe, dolandırıcılık su yüzüne çıktı ve endişe verici bir oranda artıyor. Özel Bilgi hırsızlığı, insanların en çok dikkat etmesi gereken şeydir.

Bilgi hırsızlığının çoğu uygulamalar ve web siteleri tarafından yapılır. EaseUS Video Downloader’ı indirirken bile pekçok kişi şu soruyu soruyor: EaseUS Video Downloader güvenli mi? EaseUS Video Downloader çevrimiçi milyonlarca kullanıcı tarafından güvenildiği için hassas bilgilerinizin sızdırılması konusunda endişelenmenize gerek yok.

EaseUS, 18 yıldan fazla deneyime sahip ve tüm bu yıllara dayanan güven, gerçekten önemsedikleri anlamına gelir.

EaseUS Video Downloader Ücreli mi?

EaseUS Video Downloader ücretli bir uygulama olsa da, uygulamalarını test etmek için 5 öğeye kadar indirmenize izin veren ücretsiz bir deneme sürümü sunar.

EaseUS Video Downloader’ın ücretsiz sürümüyle videoları yalnızca 360p veya 720p olarak indirebilirsiniz. Ücretsiz denemede, kanala veya oynatma listesine göre ses veya video indiremezsiniz. Deneme sürümündeki bir diğer olumsuz etken ise 7/24 teknik desteğin olmaması.

EaseUS Video Downloader Pro Özellikleri

Ücretsiz EaseUS Video Downloader’ınız sona erdiğinde ve EaseUS Video Downloader pro sürümüne geçtiğinizde, çok sayıda başka özelliğe erişim sağlarsınız. Öncelikle, artık herhangi bir kısıtlama olmaksızın 8K kalitesine kadar istediğiniz kadar video indirmenize izin veriliyor. EaseUS Video Downloader Pro ayrıca kullanıcının Ses/Video’yu kanala/oynatma listesine göre indirmesine izin verir. Pro sürümü ayrıca kullanıcıya 7/24 teknik destek sağlar.

EaseUS, Ömür Boyu Yükseltme seçeneğini ‘en iyi değer’ paketi olarak belirler, ancak $39.99 fiyatı bazı insanlar için çok fazla bir harcama gibi görünebilir. Dilerseniz $12.99’a aylık paketi de deneyebilirsiniz.

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