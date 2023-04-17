Instagram Beklenen Özelliğini Getirdi!

Günümüzün en çok kullanın sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, uzun zamandır beklenen takipçi gizleme özelliğini kısa süre içerisinde tüm kullanıcılarına getireceğini açıkladı.

2023 yılıyla beraber Instagram kullanıcıları için büyük güncellemeler getirdi. Özellikle kullanım deneyi açısından kişisel güvenliği korumayı kendine görev edinen Instagram, şimdi de kullanıcıları için takipçi gizleme özelliğini getirecek.

Instagram özelliği, kullanıcıların takipçi listelerini gizleme ve yalnızca kendileri tarafından görülebilmesine olanak sağlayacak. Bunu bir nevi hesabı herkese açık veya takipçiler harici gizli yapabildiğimiz özelliğe benzetebiliriz.

Ayrıca gelecek güncelleme ile beraber Instagram Reels üzerinde Trend parçaları görebileceğiz. Böylece insanlar, diğer influencerlerın kullandığı parçaları daha rahat görerek, onlarda içerik üretebilecekler.

Instagram, tüm güncellemeleri kısa bir zaman içinde tüm kullanıcılarını beğenisine sunacak. Şu an için güncelleme için net bir tarih verilmedi.

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