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Instagram DM’de Mesaj Bildirimi Hatası Nedir Ve Çözümü!

Peki neden böyle bir hata var sorusuna gelecek olursak gelen güncellemelerde hata bulunabiliyor. Bunun yanında aktif sayısı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan platformlarda veri akışı sıkıntısı olabiliyor.

Mustafa

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Instagram DM

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan instagram’da DM sayesinde arkadaşlarımızla mesajlaşıp keyifli vakitler geçirebiliyoruz. Fakat son günlerde gelen güncellemeler sonucu hesabınıza mesaj gelmemesine rağmen DM kutusunda mesaj bildirimi gözükmekte. Bu durumdan şikayetçi olan kullanıcılar sıkıntı çekmekte. Bu durumdan dolayı sıkıntı çeken kullanıcılar sürekli telefona bakmak zorunda kaldıklarını ifade etmekteler.

Peki neden böyle bir hata var sorusuna gelecek olursak gelen güncellemelerde hata bulunabiliyor. Bunun yanında aktif sayısı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan platformlarda veri akışı sıkıntısı olabiliyor.

DM Mesaj Bildirimi Hatası Çözümü

Bu sorun çözmek için birkaç yol var; İlk olarak uygulamadan çıkıp giriş yapın daha sonra DM kutunuzda fazladan mesaj bulunduruyor iseniz bazı mesajları silebilirsiniz. Son olarak uygulamayı silmeyi ve yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Instagram Öne Çıkanlar Kapağı Nasıl Yapılır?

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