Bugün sizlere günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan instagramda öne çıkanlar kapağı nasıl yapılır ve bunlar için en uygun uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz. Instagram gün geçtikçe getirdiği güncellemeler ile kullanıcılarını memnun etmekte. BUu güncellemeler arasında profilinizde kalıcı olarak kalmasını sağlayan öne çıkanlar kapağı oldukça beğenilmişti. Bazı kullanıcılar profilinde fotoğraf paylaşmaktansa bu özelliği kullanarak gündelik hikayelerini eklemekte. Bildiğiniz gibi hikaye özelliği 24 saat sonra kaybolmakta lakin öne çıkanlar sayesinde siz ne zaman profilinizden kaldırmak isterseniz o zaman kalkar. Şimdi gelelim Instagram öne çıkanalar kapağı nasıl yapılır;

Instagram Öne Çıkanlar Kapağı Nasıl Yapılır?

Instagram uygulamasını açın.

Profil sekmenize gelin ve kapak fotoğrafını değiştirmek istediğiniz öne çıkanlar hikayesini seçin.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan üç noktaya dokunun.

Açılan ekranda Öne Çıkarmayı Düzenle seçeneğini seçin.

Kapağı Düzenle seçeneğini seçin.

Albüm simgesine dokunun ve kapak fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz görseli seçin.

Peki bu öne çıkanlar kapağını birazcık süslemek istersek şu uygulamalardan faydalanabilirsiniz;

Instagram Öne Çıkanlar Kapağı Yapmak için En İyi Uygulamalar

Highlight Cover Maker for Instagram Story

Hepimizin bildiği ve çokça kullanılan Highlight Cover Maker, instagram hikayeleri için bir hikaye kapak editörü uygulamasıdır. Instagram profilinize mojo eklemek ve daha fazla beğeni ve takipçi kazanmak için kolayca yüksek kaliteli ig hikaye özeti kapakları oluşturmanıza yardımcı olur.

Highlight Cover Maker for Instagram – StoryLight

Özellikle kapağınızda güzel yazılar gözükmesini istiyorsanız bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Instagram için StoryLight Vurgulama Uygulaması, Instagram kapağınıza güzel yazı tipleriyle metin eklemenizi sağlayan bir tür Instagram hikaye düzenleme uygulamasıdır.

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