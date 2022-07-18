Instagram Fotoğraf Küçültme

Boyut sınırlandırması sorunu yaşayan, görsellerini sürekli kırpmak zorunda kalan kişiler, görsellerini kırpmak yerine, orantılı şekilde küçültmeyi tercih etmektedirler. Bunun adına da zaten belirli uygulamalar kullanarak, profil fotoğrafı olarak güncel fotoğraf boyutunu paylaşmaktadırlar. Eğer Instagram profil fotoğrafı sığdırma konusunda destek arıyorsanız, bazı yan uygulamaları seçebilirsiniz. Bu tarz uygulamaları kullanarak, görsellerinizi sosyal medya platformlarınız içerisinde kullanabilirsiniz.

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Instagram Post Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Canva veya KineMaster gibi en çok kullanılan Instagram post boyutlandırma uygulamalarından birini mobil cihazınıza indirmelisiniz. Hemen ardından seçtiğiniz uygulamaya giriş yapıp, “fotoğraf yükle” menüsüne erişim sağlamalısınız. Bu adımla uygulama sizi telefonunuzun galeri bölümüne yönlendirir. Galeriden görsel seçimini yaptıktan sonra ekrana gelen boyutlar arasından tercih yapıp, “paylaş” komutuna tıklamanız gerekir. Tüm adımlar sonunda işlem başarıyla tamamlanır.

İdeal Instagram post boyutu ayarlama işlemi gönderiler ve hikayeler için farklı değerler kullanılarak yapılmalıdır. Instagram post boyutu ayarlama işleminde tercih edilmesi gereken ideal değerler şunlardır:

Gönderi İçin Instagram Post Boyutu: Eğer gönderi, paylaşım yapılacaksa Instagram tarafından önerilen post boyutu, 1:1 ve 1800×1800 pikseldir. Paylaşılan görsel dikey şekilde konumlandırılacaksa, 4:5 oranına, 1080×1350 piksel boyutuna göre ölçeklendirme gerçekleştirilmelidir.

Hikaye İçin Instagram Post Boyutu: Instagram’ın hikayeler için ideal bulduğu post boyutu 9:6 en boy oranındadır. Ayrıca hikayenin 1080×1920 piksel boyutunda olması gerekir.

IGTV Instagram Post Boyutu: IGTV’de 9:16 boyutlarında dikey videolar veya 16:9 oranındaki yatay videolar paylaşılması gerekir. Bu arada dikey videoların 1080×1920 piksel şeklinde, yatayların 1920×1080 piksel şeklinde paylaşılması idealdir.

Bu boyutlarda yapılan paylaşımlar görsel açıdan daha dikkat çekici ve düzenli görünür.

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