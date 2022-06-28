Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından biri olan instagram kullanıcılarına birçok özelliği aynı anda sunma kapasitesine sahip. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan instagram günden güne kullanıcı sayısını arttırmakta. Kullanıcılardan çoğu birçok hesabı aynı anda kullanmayı tercih ediyor.

Instagramın bu özelliği kullanıcılara oldukça kolaylık sağlamakta genellikle kullanıcıların bildirimleri sosyal medya içi hareketleri takip etmesine oldukça yardımcı oluyor. Gelelim yazımızın konusuna Instagram hesap birleştirme nasıl yapılır ipuçları ile yazımızda.

Instagram Hesap Birleştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak ”Instagram” uygulamasına giriş yapınız.

uygulamasına giriş yapınız. Ekranın sağ alt kısımda yer alan profil fotoğrafınızın olduğu seçeneğine girin.

Profil bölümünde sağ üst kısmında üç adet çizgi simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. ”Ayarlar” menüsüne girin.

menüsüne girin. Ekranın en aşağı kısımlarında mavi renkli ”Hesap Ekle” ye tıklayın.

ye tıklayın. ”Mevcut Hesaba Giriş Yap” ve ”Yeni Hesap Oluştur” seçeneklerinden birini seçin.

ve seçeneklerinden birini seçin. Ardından kullanıcı adı ve şifreyi yazın ve ”Giriş Yap”ı seçin.

Ayrıca instagram sizlere 5 hesaba kadar birleştirme özelliği sunduğunu da hatırlatalım.

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