Bugün sizlere instagram hesabım çalındı hesabımı nasıl kurtarırım? Sorusuna yanıt vereceğiz. Günümüzde Instagram hesap kurtarma işlemi her ne kadar basit bir duruma gelse bile bazı durumlarda geri alamıyoruz. Özellikle şu soruları çok görüyoruz; Instagram hesabıma giriş yapamıyorum , Instagram hesabım çalındı ne yapmalıyım gibi.

Bunun en temel nedeni önceden Instagram hesap çalınma durumlarına önceden önlem almamamız. Eğer hesabınızda instagram hesap kurtarma ile ilgili kayıtlı e-posta veya telefon numarası gibi bilgiler yoksa Instagram hesabını geri almamız zorlaşabilir.

Instagram hesabınız çalındığında korsanlar farklı farklı yol deneyerek hesabı geri almanıza engel olmak ister. Hesabın gönderilerini silmek, kullanıcı adını değiştirmek gibi çeşitli yollar denerler.

Instagram Hesabım Çalındı Ne Yapmalıyım ?

İlk olarak ınstagram’ın web sayfasında veya mobil uygulamasından giriş yap kısmından şifreni mi unuttun? bağlantısından ınstagram hesabınızın, e-posta, telefon numarası veya hesabınız adını yazarak kayıtlı olan e-posta veya telefon numarasına bir şifre sıfırlama bağlantısı gönderecektir.

Ardından “Giriş Yaparken Sorun mu Yaşıyorsun ?” ekranında ınstagram hesabınıza ait e-posta , telefon numarası veya hesabın adını girmeniz gerek.

“Giriş Bağlantısı Gönder ” butonundan , size şifre yenileme linki gönderecektir.

Eğer bunlardan hiç birine erişim sağlayamıyorsanız veya hesabınız çalındığında e-posta adresi ve numara değiştirilmişse, “Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?” Seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Bu seçeneğe tıklamanız halinde Instagram sizden kimliğinizi kanıtlamanız için bazı bilgiler talep edecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurup yolladıktan sonra cevap beklemek dışında yapabileceğiniz bir şey yok.

Eğer Instagram hesabının size ait olduğunu kanıtlamayı başarırsanız, anlık olarak şifre sıfırlama bağlantısı size gönderilecektir.

Instagram Hesabı Nasıl Daha Güvenli Hale Getirilir?



Güçlü Şifreler Kullanın: Makalenin girişinde bahsettiğimiz gibi 123456 veya kişisel bilgilerinizin yer aldığı şifreleri kullanmaktan uzak durun. İçerisinde harf, rakam ve mümkünse noktalama işaretleri bulunan güçlü şifreler belirleyin.

veya kişisel bilgilerinizin yer aldığı şifreleri kullanmaktan uzak durun. İçerisinde harf, rakam ve mümkünse noktalama işaretleri bulunan güçlü şifreler belirleyin. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: Two Factor Authentication olarak bilinen bu özellik neredeyse tüm sosyal medya platformlarında bulunuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere hesabınıza giriş yaptıktan sonra SMS ile gelen şifreyi girmeniz gerekiyor. Yani, şifreye ek olarak cep telefonunuza gelen SMS ile iki aşamalı bir güvenlik sağlıyorsunuz.

Ayrıca bkz: Instagram Story Arka Plan Değiştirme Nasıl Yapılır?