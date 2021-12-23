Ana SayfaSosyal MedyaInstagram Story Arka Plan Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram Story Arka Plan Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram story arka plan değiştirme nasıl yapılır merak konusu olmuştur.

Mustafa

-

0
İnstagram Story Arka Plan

Çağımızın popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram gitgide büyümekte milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamada story özelliği geldiğinden beri Instagram story arka plan değiştirme nasıl yapılır merak konusu olmuştur.

Android’de Instagram Hikayelerinin Duvar Kağıdını Değiştirme

İzlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Instagram hesabınıza gidin, yeni bir hikaye oluşturmaya başlayın, «Oluştur» modunu seçin ve ardından platformun sunduğu seçeneklerden birini seçmek için uygun renk seçiciyi kullanın.

İlk önce, resmi uygulamasından Instagram’a giriş yapın ve gerekirse simgeye dokunun. kabin ekranın altında (solda) bulunur. Ardından simgeye dokunun kamera yeni bir hikaye oluşturmaya başlamak için ekranın sol üst köşesine yerleştirilir.

Açılan ekranda moda geçin Oluşturmak, parmağınızı söz konusu mod görünene kadar o anda yapılandırılmış modun (örneğin, “Normal”) gösterildiği alt kısımdaki menüde kaydırın. Ardından metin alanına dokunun Yazmak için dokunun ve Instagram hikayesine göndermeyi düşündüğünüz ifadeyi yazın.

Şimdi hikayenin arka plan rengini değiştirmek için renk noktası Size en uygun renk çeşidini bulana kadar sol üstte yer alır. Gördüğünüz gibi, sekiz farklı tema arasından seçim yapabilirsiniz: macenta ve turuncuçivit ve maviyeşil ve turkuazTuruncu ve sarımor ve pembeArco Irissiyah es açık gri.

Yapmaya hazır olduğunuzda düğmeye dokunun Senin hikayen, sol alt köşede bulunan, hikayeyi yayınlamak için ve işte. Instagram hikayenizin arka planını değiştirdiniz.

ınstagram arka plan değiştirme

İPhone’da Instagram Hikayelerinin Duvar Kağıdını Değiştirme

«Yarat» modunu ayarlamak ve ardından uygun renk seçiciyi kullanarak fotoğrafı sosyalleştirenlerden birini seçmek gerekir.

Devam etmek için, bu nedenle Instagram’a uygulamanızdan erişin iOS ve simgeye dokunun kabin sol altta (gerekirse). Ardından kamera (sol üst), hikaye oluşturma işlevine erişmek için.

Açılan ekranda, parmağınızı mevcut yapılandırılmış modun gösterildiği alt kısımdaki menünün (örneğin, “Normal”) üzerinde kaydırın ve modu etkinleştirin. Oluşturmak. Şimdi metin alanına dokunun Yazmak için dokunun ve kullanın klavye Instagram’da yayınlamak istediğiniz ifadeyi yazmak için.

Hikayenin arka plan rengini değiştirmek içinöğesine dokunun. renk noktası En sevdiğiniz rengi bulana kadar ekranın sağ alt köşesinde yer alır. Ayrıca bu durumda seçebileceğiniz renkler sekizdir: macenta ve turuncuçivit ve maviyeşil ve turkuazTuruncu ve sarımor ve pembeArco Irissiyah es açık gri.

Sonuç olarak, gitmeye hazırsanız, düğmesine dokunarak hikayeyi yayınlayın. Senin hikayen ekranın sol alt köşesinde bulunur. 

instagram iphone arka plan değiştirme

Ayrıca bkz: Instagram İngilizce Oldu Ne Yapabilirim?

-- Reklam --
Önceki İçerikEn İyi Anime Oyunları
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here