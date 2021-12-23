Çağımızın popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram gitgide büyümekte milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamada story özelliği geldiğinden beri Instagram story arka plan değiştirme nasıl yapılır merak konusu olmuştur.

Android’de Instagram Hikayelerinin Duvar Kağıdını Değiştirme

İzlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Instagram hesabınıza gidin, yeni bir hikaye oluşturmaya başlayın, «Oluştur» modunu seçin ve ardından platformun sunduğu seçeneklerden birini seçmek için uygun renk seçiciyi kullanın.

İlk önce, resmi uygulamasından Instagram’a giriş yapın ve gerekirse simgeye dokunun. kabin ekranın altında (solda) bulunur. Ardından simgeye dokunun kamera yeni bir hikaye oluşturmaya başlamak için ekranın sol üst köşesine yerleştirilir.

Açılan ekranda moda geçin Oluşturmak, parmağınızı söz konusu mod görünene kadar o anda yapılandırılmış modun (örneğin, “Normal”) gösterildiği alt kısımdaki menüde kaydırın. Ardından metin alanına dokunun Yazmak için dokunun ve Instagram hikayesine göndermeyi düşündüğünüz ifadeyi yazın.

Şimdi hikayenin arka plan rengini değiştirmek için renk noktası Size en uygun renk çeşidini bulana kadar sol üstte yer alır. Gördüğünüz gibi, sekiz farklı tema arasından seçim yapabilirsiniz: macenta ve turuncu, çivit ve mavi, yeşil ve turkuaz, Turuncu ve sarı, mor ve pembe, Arco Iris, siyah es açık gri.

Yapmaya hazır olduğunuzda düğmeye dokunun Senin hikayen, sol alt köşede bulunan, hikayeyi yayınlamak için ve işte. Instagram hikayenizin arka planını değiştirdiniz.

İPhone’da Instagram Hikayelerinin Duvar Kağıdını Değiştirme



«Yarat» modunu ayarlamak ve ardından uygun renk seçiciyi kullanarak fotoğrafı sosyalleştirenlerden birini seçmek gerekir.

Devam etmek için, bu nedenle Instagram’a uygulamanızdan erişin iOS ve simgeye dokunun kabin sol altta (gerekirse). Ardından kamera (sol üst), hikaye oluşturma işlevine erişmek için.

Açılan ekranda, parmağınızı mevcut yapılandırılmış modun gösterildiği alt kısımdaki menünün (örneğin, “Normal”) üzerinde kaydırın ve modu etkinleştirin. Oluşturmak. Şimdi metin alanına dokunun Yazmak için dokunun ve kullanın klavye Instagram’da yayınlamak istediğiniz ifadeyi yazmak için.

Hikayenin arka plan rengini değiştirmek içinöğesine dokunun. renk noktası En sevdiğiniz rengi bulana kadar ekranın sağ alt köşesinde yer alır. Ayrıca bu durumda seçebileceğiniz renkler sekizdir: macenta ve turuncu, çivit ve mavi, yeşil ve turkuaz, Turuncu ve sarı, mor ve pembe, Arco Iris, siyah es açık gri.

Sonuç olarak, gitmeye hazırsanız, düğmesine dokunarak hikayeyi yayınlayın. Senin hikayen ekranın sol alt köşesinde bulunur.

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