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Sosyal Medya

Instagram Hikayeler İçin Yeni Özellikler Geldi!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
3 Mayıs 2024
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Instagram güncelleme

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram, Hikayeler için yeni ve eğlenceli özelliklerini duyurdu.

Teknolojinin gelişme ve internetin dünyanın her yanına yayılması ile sosyal medya uygulamalarının sayısı giderek artıyor. Özellikle bu uygulamalardan en çok Instagram dikkat çekiyor. Tüm gözler üzerindeyken Instagram sürekli olarak kendini güncelleyip yeniliyor.

Bugün yayınlanan haberlere göre Instagram kendisine yeni birçok özellik getirdi. Bu yenilikler arasında en çok göze çarpanı ‘Reveal’ (Göster) adında bir özellik. Bu özellik sayesinde, hikayenizdeki içerik bulanık bir şekilde gözüküyor ve meraklı gözler, ne olduğunu görebilmek için sizinle doğrudan mesajlaşmak (DM göndermek) zorunda kalıyor. Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri’ye göre, bu yenilikle birlikte hikayeler ve DM’ler platformdaki etkileşimi bir üst seviyeye taşıyacak.

Instagram güncelleme

Yeni bir özellik de Çerçeveler olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraflarında eski günleri andıran tasarımlar yapabilecek. Telefonunuzu sallayarak bu özelliği ortaya çıkarabileceksiniz.

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