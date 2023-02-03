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Instagram, Ücretli Mavi Tik Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, ücretli bir abonelik hizmeti üzerinde çalışmalara başladı.

İbrahim Özbek

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ınstagram mavi tik

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Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, ücretli bir abonelik hizmeti üzerinde çalışmalara başladı.

Twitter’da oldukça uzun bir süredir gündem olan ve halen tartışmalara yol açan mavi tik, bir başka sosyal medya uygulaması olan Instagram’a gelmeye hazırlanıyor. Yapılan haberlere göre Instagram, ücretli bir abonelik planı için kolları sıvadı.

Yapılan haberlere göre, mavi tik şimdilik sadece hesap doğrulama için kullanılacak. Ancak ilerleyen dönemlerde ne olacağı belirsizliğini koruyor. Instagram kullanıcıları, belirli şartları yerine getirdikten sonra herhangi bir ödeme yapmadan bu rozetin sahibi oluyor. Bununla birlikte bugün çıkan haberlere göre işler değişecek gibi duruyor. Tüm bunların varsayım olduğunu hatırlatma fayda var.

Instagram’ın da böyle ücretli bir abonelik sistemine geçiyor iddiası, birçok kullanıcı tarafından tepki ile karşılandı. İlerleyen günlerde neler olacağı hep beraber göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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