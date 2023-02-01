Ana SayfaSosyal MedyaSpotify Premium Ücretlerine Zam Geldi!

Spotify Premium Ücretlerine Zam Geldi!

Spotify, premium abonelik ücretlerine Şubat ayında %42 oranında zam yapacağını açıkladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
8
spotify abonelik iptali

Spotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!

Spotify, 2022'nin son çeyreği için mali raporunu yayınladı. Spotify, 2023 yılının başıyla beraber toplamda 250...

Günümüzün en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Spotify, premium abonelik ücretlerine Şubat ayında %42 oranında zam yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcısı sayısı ile beraber rekora imza atan Spotify, 2023 yılı için mali şartları düzenlemek için fırsat olduğunu söylemişti. Şirket, 2023 yılıyla beraber büyümeye gidecek ve premium abonelik fiyatlarında zam olacağı kesinleşmişti. Bu haberden kısa süre sonra, Spotify abonelik ücretlerine %42 zam geldiğini açıkladı.

Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak. Yeni fiyatlar Şubat ayından itibaren kullanıcıların faturasına yansıtılacak.

spotify abonelik

Spotify zamlı abonelik ücretleri şu şekilde;

  • Öğrenci: 14,99 TL
  • Bireysel: 29,99 TL
  • Duo: 39,99 TL
  • Aile: 49,99 TL

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve şirketlerin pandemi ile kaybettiği zararı kapatmaya çalışması, hemen hemen her platformda zam ile sonuçlandı. İlerleyen günlerde de birçok platforma yeni zamların geleceği konuşuluyor.

Spotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!

-- Reklam --

Tesla Model Y’nin Direksiyon Simidi Trafikte Düştü!

Yepyeni bir Tesla Model Y'nin direksiyon simidi, aracın bir New Jersey sakinine teslim edilmesinden sadece 6 gün sonra otoyola...
Önceki İçerik
Spotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021