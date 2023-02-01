Spotify Premium Ücretlerine Zam Geldi!

Günümüzün en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Spotify, premium abonelik ücretlerine Şubat ayında %42 oranında zam yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcısı sayısı ile beraber rekora imza atan Spotify, 2023 yılı için mali şartları düzenlemek için fırsat olduğunu söylemişti. Şirket, 2023 yılıyla beraber büyümeye gidecek ve premium abonelik fiyatlarında zam olacağı kesinleşmişti. Bu haberden kısa süre sonra, Spotify abonelik ücretlerine %42 zam geldiğini açıkladı.

Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak. Yeni fiyatlar Şubat ayından itibaren kullanıcıların faturasına yansıtılacak.

Spotify zamlı abonelik ücretleri şu şekilde;

Öğrenci: 14,99 TL

Bireysel: 29,99 TL

Duo: 39,99 TL

Aile: 49,99 TL

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve şirketlerin pandemi ile kaybettiği zararı kapatmaya çalışması, hemen hemen her platformda zam ile sonuçlandı. İlerleyen günlerde de birçok platforma yeni zamların geleceği konuşuluyor.

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