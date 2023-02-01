Spotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!

Spotify, 2022’nin son çeyreği için mali raporunu yayınladı. Spotify, 2023 yılının başıyla beraber toplamda 250 Milyon premium aboneye ulaşarak bir rekora imza attı.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 489 milyona ulaştı. 2022 yılının son çeyreğinde 33 milyon kişi premium aboneliğe geçerek, önceki dönemlere nazaran rekor bir artış sergiledi. Spotify, yayınladığı açıklamalarda bu doğrultuda bir artışı beklediklerini açıklamıştı. 2022 yılında gösterilen başarının ardından bu yıl içerisinde Spotift reklamlarından daha gelir elde edilecek. Buna bağlı olarak da çalışan sayısında da bir artış gerçekleşecek.

2022 için toplam gelir, %18 artışla 3,2 milyar € oldu. Bu rakamın 2,7 milyar € değerindeki kısmı premium aboneliklerden geldi. Bu gelirin artışındaki en büyük etkenlerden birisi de podcast işine girilmesi oldu.

Spotify, Mart ayına kadar toplam kullanıcı sayısını 500 milyona dayanacağını ön görüyor. Bu kullanıcılarında 207 milyonunun premium kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor.

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