Ana SayfaSosyal MedyaSpotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!

Spotify, 205 Milyon Premium Aboneye Ulaştı!

Spotify, büyük bir başarı elde ederek kullanıcı sayısını 489 milyona taşıdı. Bunların içinde ise 250 milyon kullanıcının premium kullanıcısı olması dikkatleri çekti.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
21
spotify abonelik iptali

Spotify Premium Ücretlerine Zam Geldi!

Günümüzün en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen Spotify, premium abonelik ücretlerine Şubat ayında %42 oranında...

Spotify, 2022’nin son çeyreği için mali raporunu yayınladı. Spotify, 2023 yılının başıyla beraber toplamda 250 Milyon premium aboneye ulaşarak bir rekora imza attı.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 489 milyona ulaştı. 2022 yılının son çeyreğinde 33 milyon kişi premium aboneliğe geçerek, önceki dönemlere nazaran rekor bir artış sergiledi. Spotify, yayınladığı açıklamalarda bu doğrultuda bir artışı beklediklerini açıklamıştı. 2022 yılında gösterilen başarının ardından bu yıl içerisinde Spotift reklamlarından daha gelir elde edilecek. Buna bağlı olarak da çalışan sayısında da bir artış gerçekleşecek.

2022 için toplam gelir, %18 artışla 3,2 milyar € oldu. Bu rakamın 2,7 milyar € değerindeki kısmı premium aboneliklerden geldi. Bu gelirin artışındaki en büyük etkenlerden birisi de podcast işine girilmesi oldu.

Spotify Podcast Nasıl Yüklenir

Spotify, Mart ayına kadar toplam kullanıcı sayısını 500 milyona dayanacağını ön görüyor. Bu kullanıcılarında 207 milyonunun premium kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor.

Spotify Sporcular İçin Yeni Özellik Getirdi!

-- Reklam --

Tesla Model Y’nin Direksiyon Simidi Trafikte Düştü!

Yepyeni bir Tesla Model Y'nin direksiyon simidi, aracın bir New Jersey sakinine teslim edilmesinden sadece 6 gün sonra otoyola...
Önceki İçerik
Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Sızıntıları Paylaşıldı!
Sonraki İçerik
Spotify Premium Ücretlerine Zam Geldi!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021