Instagram’da Sorunlar Bitmiyor – Hesaplar Kapatılıyor!

Instagram şu anda çalışmıyor gibi görünüyor, ancak birçok kullanıcının bildirdiği aksaklık garip. Sorun sadece kullanıcıların popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamasına erişimde sorun yaşamaları değil, aynı zamanda kendi hesaplarına erişimde de sorun yaşamaları ve hesap askıya alma bildirimlerine maruz kaldıklarıyla daha da alevlendi.

Pazartesi sabahı, görünen Instagram kesintisi Twitter’daki kullanıcılar tarafından bildirildi. Site, kullanıcıların aniden IG hesaplarına erişimini kaybettiğini ve hesap askıya alma bildirimleri verildiğini söyleyen çok sayıda rapor içeriyordu.

Bu kullanıcı raporlarının çoğu benzer bir yol izledi. Kullanıcılar genellikle durumu, hesaplarına erişimlerinin olmadığını keşfettiklerinde, ardından bir hesap askıya alma bildirimi verildiğini, ancak askıya alınma nedenini bilmediklerini belirttiler. Daha sonra bir doğrulama süreciyle hesaplarını eski haline getirmeye çalıştılar, ancak bu süreçte hiçbir yere varamadılar.

Instagram durumun farkında gibi görünüyor. Instagram’ın halkla ilişkiler ekibinin resmi Twitter hesabı, esasen IG’nin sorunun farkında olduğunu ve “araştırdığını” söyleyerek aşağıdaki ifadeyi tweetledi.

“Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown”