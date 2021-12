İnternetsiz Oynanan En İyi Offline Mobil Oyunlar

Bugün sizlere İnternetsiz Oynanan En İyi Mobil Oyunlardan bahsedeceğiz. Günümüzdeki birçok mobil oyunun tek kişilik bir oyun bile olsa internete bağlanma gereksinimi bazen sinir bozucu olabiliyor. Özellikle internetsiz kaldığımız durumlarda vakit geçirmek için telefonlarımızdan oyun oynama ihtiyacı duyabiliyoruz. Günümüzde gelişen mobil oyun dünyasıyla birlikte artık internetsiz olarak oynayabileceğimiz birçok farklı mobil oyunlar karşımıza çıkıyor.

Sizler için önerdiğimiz internetsiz oyunlar;

caRRage

Araba yarışı oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da oldukça seversiniz. Arabanızı bazı araçlarla modifiye ederek hızınıza hız katabilirsiniz.

Adventure Llama

Oyunda, bir lama ile bulmacalar çözüyor, bölümler geçiyor ve birinci olmaya çalışıyorsunuz. İnternetsiz oyunlar arasında en eğlenceli olanlardan biri.

Rush

Rush basit ama bağımlılık yapan oyunlardan. Bir küreyi, engellere takılmadan hedef noktasına ulaştırmanız gerekiyor.

Trial Xtreme 4

Trial Xtreme 4 bir bilgisayar oyunu. İnternetsiz oynayabileceğiniz mobil versiyonu da orijinali kadar keyifli.

Traffic Rider

Bir dönemin popüler oyunlarının başında geliyordu. Türk mobil oyun geliştiricisi Soner Kara tarafından yapıldı. Yarış oyunu sevenlerin oldukça keyif alacağı bir oyun.

New Star Soccer

New Star Soccer, New Star Games tarafından yayınlanan bir oyun. Bu oyunda ligler ve milli takımlar arasında ilerlerken yeni bir futbol oyuncusu oluşturuyor ve onu kontrol ediyorsunuz.

Brothers in Arms 3

Brothers in Arms 3, Gameloft tarafından geliştirilen ve Gameloft tarafından yayınlanan II. Dünya Savaşı dönemi üçüncü şahıs nişancı video oyunudur.

Alto’s Odyssey

Oyunda snowboard ile olabildiğince uzak mesafeye ulaşabilmeniz gerekiyor.

Minion Rush

Animasyon filminin oyun versiyonu. Filmdeki eğlenceli maceraları sevdiyseniz bu oyunu da seversiniz.

Stack

Listedeki oyunlar arasında en fazla bağımlılık yapanı. Oyunda ekrana gelen kutuları bir önceki kutunun üzerine denk getirmeniz gerekiyor. Denk getiremediğiniz her kısım yok oluyor. En az parçayı kaybederek en yüksek kuleyi oluşturmanız gerekiyor.

Ball Short Puzzle

Oyunda tüpler ve tüplerin içinde de renkli toplar var. Sadece aynı renkteki topları yan yana getirebiliyorsunuz. Doğru stratejiyle aynı renk topları tek bir tüpte toplamanız gerekiyor.

Warhammer 40,000: Freeblade

Savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyunu mutlaka deneyin. Oyunun hikayesi kısaca söyle; ‘Soylu evinin sapkın Chaos güçleri tarafından imha edildiğini gören Genç İmparatorluk Şovalyesi, bir Freeblade olarak Dark Angels Space Marine meclisine katılır. Freeblade’ine şeref, kefaret ve intikam dolu bir seyahat başlar.

Infinity Loop

Bulmaca oyunlarını seviyorsanız telefonunuzda mutlaka bulunması gereken oyunlardan biri. Özellik bu dönemde, oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

O bir efsane: Sonic Dash

Klasik platform koşma oyunlarını 3D grafikler ve sonsuz mod ile birleştiren Sonic Dash, çeşitli bölüm yapılarıyla ve Sonic evreninden çeşitli karakterleriyle tek düze olmayan bir oyun. Sonic Dash, toplu taşımada, arabada veya bir sıra beklerken açıp sonsuz modunda rekor kırmaya çalışacağınız keyifli bir platform oyunu.

Eternium

Eternium, rol yapma oyunu severler için vazgeçilmez bir oyun hâline gelebilecek bir oyun. Eğer Diablo oyunlarını seviyorsanız ve hâlâ oynuyorsanız Eternium’u çok sevilen Diablo oyunlarının bir nevi mobil versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Üç farklı büyük dünyaya ve bu dünyalar içerisinde birçok göreve sahip olan Eternium belki de mobil platformlardaki en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Monument Valley 2

Birçok oyun eleştirmeni tarafından övgü yağmuruna tutulan ve ödüller alan Monument Valley 2, Journey vari görselleri ve atmosferiyle oldukça başarılı bir Indie oyun. Mimari ve geometrinin büyüleyici karmaşıklığına dayalı olan Monument Valley 2, bir platform/bulmaca oyunu olarak nitelendirilebilir.

Plague Inc.

Son birkaç aydır içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle Plague Inc. oyunun adını duymayan yoktur. Yeni bir virüs türü üretip tüm dünyaya bulaştırmaya çalıştığımız bu oyunda, farklı zorluk seviyelerine göre bazı engeller önümüzde bulunuyor. Ürettiğimiz virüsü çok kapsamlı olarak geliştirip hayatta tutmaya çalışırken, dünya ülkeleri de virüsle mücadele için aşı çalışmalarını ve karantina uygulamalarını yönetiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bu Plague Inc. uzun toplu taşıma yolculukları ve beklenen uzun sıralar için birebir.

Smash Hit

Diğer oyunlara göre biraz daha eski bir oyun olan Smash Hit, ilk çıktığı yıllarda adından epey bir söz ettirmişti. Özellikle mobil oyunlarının bugünkü kadar yaygın ve fazla olmadığı günlerde değişik grafikleri ve atmosferiyle oyuncuların beğenisini toplayan Smash Hit günümüzde hâlâ tercih edilen bir oyun. Seviye ve bölüm mantığı bulunmayan bu oyunda önünüze gelen cam engelleri bilyeler ile kırarak ilerlemeye çalışıyorsunuz ve öldüğünüz zaman tekrar baştan başlıyorsunuz.

Shadow Fight 3

Mobil platformdaki en iyi RPG/Dövüş oyunlarından biri olan Shadow Fight 3, oldukça başarılı grafikleri ve Mortal Kombat tarzı oldukça çeşitli dövüş mekanikleriyle oyuncuların beğenisini toplamayı başarıyor. İlerleyen bir hikâyeye sahip olan Shadow Fight 3’te karakterimizle beraber düşmanlarımızı yendikçe güçleniyor ve para kazanıyoruz. Kazandığımız paralar ile de ekipmanlarımızı güçlendirip daha zorlu rakiplerin karşısına çıkabiliyoruz.

Real Racing 3

Uzun zamandır Play Store’da “Editörün Seçimi” listesinden düşmeyen, mobil platformun en iyi yarış oyunlarından biri olan Real Racing 3, tıpkı isminde de olduğu gibi oyunculara oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Formula 1 gibi organizasyonlardan temalar ve 10’larca otomobil üreticisinden çeşitli arabalar bulunan bu oyunda, pistleri kolay kolay terk etmek istemeyeceksiniz. Real Racing 3’ün 38 MB’lık indirme boyutunun yanı sıra oyun içinde büyük bir indirmeyle karşılaşıldığını da belirtmekte fayda var.

Earn to Die 2

2D platform oyunu olan Earn to Die 2’de, klasik 2D platform oyunlarındaki gibi karakterimizle koşup görevleri tamamlamak yerine, “Kıyamet Sonrası” atmosfere sahip dünyada Mad Max filminde görseniz sırıtmayacak şekilde olan araçlara atlayıp zombileri ezip geçiyoruz. İnternetsiz olarak oynanabilen nadir zombi oyunlarından olan Earn to Die 2, bölüm ve araç çeşitliliğiyle bağımlılık yapma oranı yüksek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Badland

40 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Badland, oldukça ilginç grafiklere ve bölüm tasarımlarına sahip bir Indie oyunu. Birçok platformda ödüle sahip olan Badland’de küçük yaratıklarınızı 2D platform üzerinde oldukça zorlayıcı engellerden geçirmeye çalışıyorsunuz. İsterseniz çoklu oyunculu olarak da oynayabildiğiniz Badland’de kendi bölümlerinizi tasarlayıp arkadaşlarınız ile mücadele edebiliyorsunuz.

Old Man’s Journey

Hikâye odaklı bir Indie oyun olan Old Man’s Journey, huzur verici hikâyesi, büyüleyici atmosfere sahip bölüm tasarımları ve eşsiz müzikleriyle sizi adeta kendi dünyasına hapsediyor. 17’den fazla uluslararası ödül kazanan Old Man’s Journey’de yaşlı bir adamın hayat macerasına tanık oluyoruz. Elle çizilmiş bölümleri ve huzurlu atmosferiyle Old Man’s Journey oyunculara gerçek hayattan birkaç saatliğine de olsa bir kaçış imkânı sunuyor.

