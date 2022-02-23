iOS 15.4 Beta 4 Güncellemesi Yayınlandı!

Teknoloji devlerinden olan Apple, kısa bir sürenin ardından yeni yazılım güncellemelerini piyasaya sürdü. iOS 15.4 beta 4 güncellemesi şu an için iPhone cihazlar için kullanılabilir.

Apple, yeni özellikleri beta sürümüyle birlikte geliştiricilere sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iOS 15.4 beta 3 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu haftada yeni birkaç deneme özelliği ile beraber 15.4 beta 4 güncellemesi geldi. Ayrıca iPad’ler içinde iPadOS 15.4 beta 4 güncellemesi de yayınlandı. Aynı zamanda watchOS içinde yeni bir güncelleme de geleceğe benziyor.

Yeni güncellemenin detayları henüz Apple tarafından açıklanmadı. Her zaman olduğu gibi bu sürümdeki yeniliklerde kısa süre sonra açıklanacaktır. Ancak beta 3 sürümüyle birlikte Apple pek çok yenilik sundu.

iOS 15.4 ile iPhone kullanıcıları için ilk kez maske takarken FaceID desteği getirildi. Ayrıca iPadOS 15.4 beta ile, merakla beklenen Evrensel Kontrol özelliği de kullanıcılara ulaştı. Tüm bunlara ek olarak yeni güncellemeyle Apple 30’dan fazla yeni emoji, iCloud Anahtar Zinciri’nde küçük çaplı değişikler ve daha fazlasını da beta sürümleriyle sundu.

Uzun süredir test edilen iOS 15.4 güncellemesi Mart ayının ortalarına doğru kullanıcılarla buluşacak. iOS 15.4 güncellemesi ile beraber Mart ayında birçok Apple ürünü de tanıtılacak.

Apple iPhone 14 Üretim Aşamasına Girdi