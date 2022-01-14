iOS 15 ve iPadOS 15’in Kullanım Oranları Açıklandı!

En son sürüm olan iOS 15, birçok Apple kullanıcısı tarafından çok ilgi gördü. Bazı kullanıcılar ise cihazların durumu için güncellemeyi ertelemişti. Apple’ın yayımladığı son haberlerde kullanım oranları gayet iyi seviye ulaştığı görüldü. iOS 15 %63, iPadOS 15 ise neredeyse %50’ye ulaştı.

11 Ocak itibariyle, tüm iOS cihazların tahmini olarak %63’ü iOS 15 sürümünü kullanıyordu. Ayrıca veriler, Apple’ın geliştirici portalındaki App Store mağazasından geliyor. Bu bizlere şunu gösteriyor ki bu sayıların ve oranların tamamı gerçek ve resmi verilerden oluşuyor.

Açıklanan verilere göre, son dört yılda tanıtılan iPhone serilerinin %72’si iOS 15 sürümünü kullanıyor. Ayrıca açıklanan verilere bakıldığı zaman iOS 14’un hale biraz gerisinde kalıyor. iOS 14, geçen yıl %84’lük bir yüklenme oranı yakalamıştı.

iPad cephesinde ise, tüm tabletlerin %49’u iPadOS 15 ile çalışırken, dört yılı geçkin cihazların %57’si iPadOS ile çalışıyor. Tüm iPad’lerin %37’si hala iPadOS 14’ü çalıştırırken, %14’ü önceki sürümlerde.

Apple, oranları açıkladıktan sonra diğer kullanıcıların da iOS 15’e geçmelerini şiddetle tavsiye etti. Bu tavsiyenin altında eski sürümde daha fazla güvenlik ile sorun olmasıydı. Eski sürüm için artık güvenlik güncellemesi gelmiyor. Bu durumda da kullanıcıların en son sürüm olan iOS 15’e yükselmeleri gerekiyor.

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