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iOS 16.1 Yayınlandı Özellikleri!

Ünlü teknoloji devi Apple, bu akşam iPadOS 16 ve macOS Ventura ile birlikte iOS 16.1 sürümünü yayınladı birden fazla özelliği içinde barındıran bu sürüm oldukça fazla yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

Mustafa

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iOS 16.1 Yayınlandı

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Apple kısa süre önce iPhone’lar için yeni özellikler ve işlevlerle birlikte büyük bir yeniden tasarımla gelen en yeni iOS 16 işletim sistemini çıkaracağını duyurmuştu. Şirket 16 sürümünü atlayacağını ve doğrudan 16.1 sürümünü yayınlayacağını onaylayarak 16 değil iPadOS 16.1 ismini alacağını belirtmişti.

Ünlü teknoloji devi Apple, bu akşam iPadOS 16 ve macOS Ventura ile birlikte iOS 16.1 sürümünü yayınladı birden fazla özelliği içinde barındıran bu sürüm oldukça fazla yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

iOS 16.1 Sürüm Notları

Bellek Sorunları

  • Sistem belleği ayırıcı ücretsiz işlemi, iOS 16.1 beta veya sonraki sürümlerinde tüm serbest bırakılan blokları sıfırlar. Boş belleğe geçersiz erişimler, aşağıdakiler dahil olmak üzere yeni çökmelere veya bozulmalara neden olabilir:
  • Daha önce bir bloğun eski içeriğini gözlemleyen ücretsiz okuma sonrası hatalar artık bunun yerine sıfırları gözlemleyebilir.
  • Bu sorunları ayıklamak için Address Sanitizer ve Guard Mallo’yu kullanın.

Ev

  • Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter eklendi

iCloud

  • Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır.
  • Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir.

Çözülen Sorunlar

  • Oturum açmış bir App Store hesabı yoksa, işlemleri geri yüklemenin kimlik doğrulaması istememesine veya herhangi bir işlemi geri yüklememesine neden olan bir sorun düzeltildi.
  • Bulunan içerikle uygulama içi işlemlerin satın alınması veya geri yüklenmesinin, yeni satın almaların veya geri yüklemelerin işlenmesini engellemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

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