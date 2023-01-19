iOS 16.3 Güncelleme Notları Belli Oldu!

Apple’ın yeni iOS 16.3 yazılım güncellemesi, önümüzdeki hafta geldiğinde önemli düzeltmeler getirecek.

Apple, bazı iPhone 14 Pro Max’lerde telefonun açıldığında veya yeniden başlatılması sırasında ortaya çıkan yatay çizgileri tespit etti ve bir düzeltme yayınlamaya hazırlanıyor.

iOS 16.3 Beta, yeni güncellemenin kilit ekranındaki duvar kağıdının bazen siyah göründüğü hatayı da gidereceğini ortaya çıkardı. 16.2’den sonra çıkarılan Ana Ekran Kilidi widget’ı geri dönüyor ve şimdi doğru durumu gösterecek. Böylece kullanıcıların sıklıkla dile getirdiği sorunlar ortadan kalkmış olacak.

Siri, müzik isteklerine düzgün yanıt vermiyordu ve yeni güncellemenin bu sorunu hem akıllı telefonlarda hem de CarPlay’de düzeltmesi bekleniyor. Siri üzerinde ki düzenleme de sıklıkla dile getirilen bir sorundu. Böyle sorun ortadan kalktı.

Yeni iOS’un beklenen gelişi, Apple’ın macOS Ventura 13.2’yi MacBook’lara da getirdiği Salı veya Çarşamba günü olacağa benziyor. Apple net tarihi birkaç gün içinde yayınlayacak.

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