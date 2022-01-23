Geçtiğimiz günlerde rekor kıran Apple, önümüzdeki dönemlerde çıkaracağı iOS 16 versiyonunu ve bu güncellemeyi alacak iPhone modellerini duyurdu. 2021 yılı içerisinde iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watch OS 8 tanıtan Apple, 2022 yılı içerisinde kullanıcılarının daha rahat etmesi için çalışmalara başladı.

Apple’ın çıkarmayı düşündüğü iOS 16 için birçok haber ortaya atıldı. Bu haberler arasında en çok dikkat çekense hangi modellere iOS 16’ın geleceği oldu. Apple, bu yaz ayları içerisinde iOS 16’ın beta sürümünü yayınlayacak ve daha sonra sırayla modellerde kullanılmaya başlanacak. Yapılan haberlere göre, Apple, yeni sürümü yalnızca Apple A10 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere gönderecek. Hangi iPhone kullanıcılarının iOS 16 kullanacağı belli oldu.

iOS 16 alacak iPhone modelleri şu şekilde;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Birçok kullanıcının severe kullandığı iPhone 6 serisi için iOS 16 için güncelleme almayacak. Bu durumu birçok Apple kullanıcısı şaşkınlık ile karşıladı. Apple, yaptığı bu güncellemeler ile beraber kullanıcılarının en iyi şekilde deneyim yaşamasına olanak sağlıyor. iOS 16 ile beraber birçok iPhone kullanıcısı yaşanan bazı sorunlardan kurtulacak.

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