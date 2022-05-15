iOS 16 Alacak Modeller Belli Oldu!

Günümüzün dev teknoloji şirketi Apple, kısa süre içerisinde yayınlayacağı iOS 16 güncellemesini alacak iPhone’ları açıkladı.

Apple’ın Haziran’da düzenlenecek olan WWDC 2022‘de birçok ürünün yanı sıra son güncellemesi olan iOS 16’da tanıtılacak. Diğer iOS güncellemelerine göre içerisinde birçok yenilik ile beraber gelecek olan iOS 16, gelişiyle beraber birçok iPhone modelinin sonunu getirecek. Son olarak iOS 15 güncellemesini alan 3 iPhone modeli, yeni çıkacak olan iOS 16 güncellemesinden yararlanamayacak.

Bilindiği üzere Apple, kullanıcılarına aldıkları cihazlarda 5 yıl güncelleme desteği veriyor. Bu sayede arkasında bir enkaz bırakmamış oluyor. Böylelikle hem çağa uygun cihazlar piyasada kalıyor hem de elektronik çöplüğün önüne geçiliyor.

iOS 16 alacak modeller şu şekilde;

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone X

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch (7. nesil)

Bir dönemin en popüler iPhone serisi olan iPhone 6s ve iPhone 6 Plus, gelecek olan iOS 16 güncellemesinden yaralanamayacak. Ayrıca iPhone SE (1.nesil)’de bu güncellemeden yararlanamayacak bir diğer iPhone modeli. Gözler şimdiden WWDC 2022 etkinliklerine dikilmiş durumda.

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