iOS 16 Alacak Modeller Belli Oldu!

Günümüzün dev teknoloji şirketi Apple, kısa süre içerisinde yayınlayacağı iOS 16 güncellemesini alacak iPhone’ları açıkladı.
Apple’ın Haziran’da düzenlenecek olan WWDC 2022‘de birçok ürünün yanı sıra son güncellemesi olan iOS 16’da tanıtılacak. Diğer iOS güncellemelerine göre içerisinde birçok yenilik ile beraber gelecek olan iOS 16, gelişiyle beraber birçok iPhone modelinin sonunu getirecek. Son olarak iOS 15 güncellemesini alan 3 iPhone modeli, yeni çıkacak olan iOS 16 güncellemesinden yararlanamayacak.
Bilindiği üzere Apple, kullanıcılarına aldıkları cihazlarda 5 yıl güncelleme desteği veriyor. Bu sayede arkasında bir enkaz bırakmamış oluyor. Böylelikle hem çağa uygun cihazlar piyasada kalıyor hem de elektronik çöplüğün önüne geçiliyor.
iOS 16 alacak modeller şu şekilde;
- iPhone SE (2022)
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPod touch (7. nesil)
Bir dönemin en popüler iPhone serisi olan iPhone 6s ve iPhone 6 Plus, gelecek olan iOS 16 güncellemesinden yaralanamayacak. Ayrıca iPhone SE (1.nesil)’de bu güncellemeden yararlanamayacak bir diğer iPhone modeli. Gözler şimdiden WWDC 2022 etkinliklerine dikilmiş durumda.
AMD İşlemci Pazarında Yeni Rekor Kırdı!