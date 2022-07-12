iOS 16 Genel Beta Sürümü Yayınlandı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 16 genel beta sürümünü kullanıcılarına sundu. Şirket beta sürecini WWDC 2022 etkinliğinden sonra ilk kez halka açtı.

Beta sunucularına kayıt olan kullanıcılar uygun sertifikayı web sitesinden yükledikten sonra iOS ve iPadOS 15 güncellemelerini indirebilecekler.

Yeni yayınlanan beta sürümünde ise kullanıcıları elbet bazı hatalar bekliyor olacak buna şaşırmamak gerekiyor. Lakin içinde birçok yeni özellik barındıran beta sürümü oldukça kullanıcılar tarafından oldukça beğenilecek gibi duruyor.

Beta sürümü ile gelecek özelliklere bakılacak olursa; Mesajlar uygulaması, mesajları düzenlemeyi, silmeyi ve ayrıca mesajları okunmamış olarak işaretlemenize olanak sağlayacak SharePlay artık FaceTime ile sınırlı olmayacak. Bu nedenle Mesajlar, birbirleriyle içerik paylaşan kişiler arasındaki iletişim için kullanılabiliyor.

Gelen bu özellik oldukça beğenilmiş durumda ‌Ayrıca FaceTime‌ aramaları bir cihazdan diğerine aktarılabiliyor ve Sağlık uygulaması da aldığınız vitaminler ile ilaçları takip etmek için yeni bir İlaçlar özelliği kazanıyor. Görüldüğü gibi beta sürümünde şu anda bu özellikler mevcut daha yenilerinin eklenmesi muhtemel.

iOS 16 hangi Telefonlarda Mevcut?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 ve 3

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