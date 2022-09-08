iOS 16 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? iOS 16 hangi modellere gelecek

Apple dün (7 Eylül 2022) yeni iPhone modellerini tanıtacağı bir etkinlik yaptı. Bu etkinlikte yeni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max akıllı telefon modellerini tanıttı. Önemli bir diğer konu da geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan iOS 16 idi ve etkinlik sonunda iOS 16‘nın 12 Eylül 2022 tarihinde belirli telefon modellerine (aşağıda listeyi görebilirsiniz) geleceği belli oldu.

iOS 16 önceki versiyonların aksine pek çok ilgi çekici ve beğeni toplayan özellikler ile geliyor. Bunlardan bazıları şöyle;

Kilit Ekranı

Kilit Ekranı’nızı kişiselleştirmenin yepyeni yollarıyla iPhone’unuzu size özel hale getirebiliyorsunuz. Favori fotoğraflarınızı kullanarak, font stillerini özelleştirilebilir ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye bir bakışta ulaşabilirsiniz.

Araç takımları

Kilit Ekranı’ndaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve Aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabiliyorsunuz.

Birden fazla Kilit Ekranı oluşturun

Şimdi hepsi benzersiz arka plan ve stillere sahip birçok farklı Kilit Ekranı oluşturabiliyor ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İlham almak için, tematik koleksiyonlar ve önerilen fotoğrafların yer aldığı duvar kağıtları galerisine göz atabiliyorsunuz.

Bildirimler

Kilit Ekranı’ndaki bildirimleri yığın görünümü, genişletilmiş liste görünümü veya gizli görünümde görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bildirimler ekranın en altında gösterildiği için size engel olmuyor.

Canlı Etkinlikler

Canlı Etkinlikler, devam eden bir etkinliği doğrudan Kilit Ekranı’nızdan takip etmenizi kolaylaştırıyor. Bu sayede aygıtınızın kilidini açmadan, yemek siparişinizin durumu hakkında bilgi alabiliyor veya Şu An Çalınan ile ilgili denetimleri kullanabiliyorsunuz.

Odak

Odak özelliğinin gelişmiş yeni ayarları sayesinde uygulamalara ve kişilere izin vererek veya bunları sessize alarak, sadece istediklerinizden bildirim almayı seçebiliyorsunuz. iPhone’unuzun o anda istediğiniz görünüme ve tarza uyması için Kilit Ekranı’nızı Odak’a bağlayabiliyorsunuz. Tek bir kaydırma hareketiyle Kişisel Odak’tan İş Odağı’na geçebiliyor, yaklaşan toplantılarınızı ve yapılacaklar listelerinizi içeren araç takımlarını görebiliyorsunuz.

iOS 16’nın uyumlu olduğu aygıtlar

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)