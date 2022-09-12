iOS 16 Yayınlanmasına Dakikalar Kaldı!

Teknoloji devi Apple’ın göz bebeği iOS 16, bugün akşam saat 20.00’den itibaren kullanıcıların indirmesi için hazır olacak.

Eylül ayına bomba gibi bir giriş yapan Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone14 serisi, Apple Watch 8 Series ve AirPods Pro 2 gibi ürünlerini teknoloji dünyasına tanıtmıştır. Teknolojiseverler aklında ise iOS 16 güncellemesi büyük bir soru işareti bırakmıştı. Apple tarafından sevindirici haber geldi ve bugün iOS 16 kullanım için yayınlanacak.

Dünya genelinde yapılan haberlere göre, Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle watchOS 9 ve tvOS16 sürümleriyle beraber tüm Apple kullanıcılarına sunulacak. Türkiye’deki iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları saat 20.00’den itibaren iOS 16’ya kavuşacak.

Ayrıca bkz: iPhone’unuzu iOS 16’ya nasıl güncellersiniz?

iOS 16 alacak iPhone modelleri şu şekilde;

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 16 yayınlanmadan önce birçok Beta sürümüyle beraber karşımıza çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından artık kullanıma hazır olan iOS 16, başta ülkemiz olmak üzere bugünden itibaren yaklaşık 30 ülkede daha indirmeye hazır olacak.

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